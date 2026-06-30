Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να πιστεύει, ή να ελπίζει, πως το φαινόμενο είναι παροδικό και πως η ΕΛΑΣ θα «ξεφουσκώσει», όπως συνέβη με Κωνσταντοπούλου ή και Καρυστιανού - Εισηγήσεις για «άνοιγμα» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Χρήστος Κακλαμάνης μπορεί να μην λογίζεται στη λίστα των κορυφαίων του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του τελευταίου διαστήματος μιας και έχει πάρει πάνω του ως έγκριτος νομικός τις υποθέσεις των σκανδάλων των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν είναι το κλασικό παράδειγμα του πολιτικού, για αυτό και με μια σχετική ειλικρίνεια άνοιξε ένα θέμα που έως πρότινος ήταν ταμπού, αυτό της στρατηγικής του κόμματος. Ο τομεάρχης Δικαιοσύνης μέσα από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ας μην κοροϊδευόμαστε, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα. Νίκη με μία ψήφο διαφορά, το λέγαμε πριν το κόμμα Τσίπρα». Στην πραγματικότητα ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε δημοσίως αυτό που λένε στις κατ' ιδίαν συνομιλίες τους τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Απλώς πολλοί από αυτούς, ιδίως μετά την πρόσφατη απειλή Ανδρουλάκη περί διαγραφών, δεν είχαν τολμήσει να το θέσουν στη δημόσια ατζέντα.

Το ερώτημα, ωστόσο, που κυκλοφορεί στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη είναι αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα θέσει ο ίδιος το θέμα στα όργανα, προκειμένου να διαμορφωθεί μια νέα γραμμή. Η πλειονότητα των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανησυχεί ότι η δυναμική που συνεχώς αναπτύσσει το κόμμα του κ. Τσίπρα λειτουργεί εις βάρος του ΠΑΣΟΚ. Το οποίο, σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, χάνει όχι μόνο προς την ΕΛΑΣ αλλά και προς τη ΝΔ. Κατά μία έννοια αυτό δηλοί πως υπάρχει θολό στίγμα, το οποίο δεν ικανοποιεί ούτε τους κεντρώους ψηφοφόρους του, ένα τμήμα των οποίων πάει προς τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τους αριστερόστροφους, ένα κομμάτι τους βλέπουν πλέον ως εναλλακτική τον κ. Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να πιστεύει ή, να ελπίζει, πως το φαινόμενο είναι παροδικό και πως η ΕΛΑΣ θα «ξεφουσκώσει», όπως συνέβη με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ή και με τη Μαρία Καρυστιανού. Έως τώρα ο κ. Ανδρουλάκης απαντά με έντονη κινητικότητα, δηλαδή με δικές του στοχευμένες περιοδείες. Ποντάρει στην καλή οργανωτική συγκρότηση του ΠΑΣΟΚ και στην πανελλαδική δικτύωση που έχει. Ο ίδιος θα συνεχίσει και μέσα στον Ιούλιο όσο το δυνατόν περισσότερες επισκέψεις στην Αττική αλλά και σε άλλους νομούς της χώρας. Εμφανίζεται δίβουλος, πάντως, ως προς το χρόνο που θα ανακοινώσει τις μεταγραφές βουλευτών. Κάποιοι λένε άμεσα για να αλλάξει η εικόνα με τις αποχωρήσεις μεσαίων στελεχών προς την ΕΛΑΣ και άλλοι λένε να τις αφήσει προς το χρόνο των εκλογών για να περιοριστούν οι όποιες γκρίνιες που μπορεί να υπάρξουν για την Θεοδώρα Τζάκρη, την Νίνα Κασιμάτη κλπ. Πέραν, όμως, των αυτόνομων περιπτώσεων, στελέχη του ΠΑΣΟΚ εξετάζουν και το ενδεχόμενο ενός γενναίου ανοίγματος προς τον ΣΥΡΙΖΑ όταν ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τα στελέχη και τους βουλευτές που θα πάνε προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, αυτό που τρέχει είναι η στελέχωση των ψηφοδελτίων, καθώς ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφιοτήτων έχει οριστικοποιηθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός των προσεχών ημερών θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τον κ. Ανδρουλάκη. Πολλά στελέχη, πάντως, που περιμένουν εδώ και καιρό την επισημοποίηση της υποψηφιότητάς τους δεν είδαν με καλό μάτι την μονομερή ανακοίνωση για την περίπτωση του Γιάννη Σγουρού στην Α' Αθηνών, μεταφέροντας στην επιτροπή ψηφοδελτίων την ενόχλησή τους.