Ψήφισμα για γυναίκες δημοτικές/κοινοτικές συμβούλους.

Ο Δήμος Αθηναίων επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 24ης Ιουνίου 2026, ελήφθη ομόφωνη απόφαση με την οποία διεκδικείται η θεσμική κατοχύρωση μέτρων που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή και την άσκηση των καθηκόντων των γυναικών αιρετών κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της λοχείας.

Το σχετικό ψήφισμα προωθήθηκε από την αρμόδια Αντιδήμαρχο Μαρία Στρατηγάκη, προς το Υπουργείο Εσωτερικών αμέσως μετά τη ψήφισή του.

Η Αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, Μαρία Στρατηγάκη, δήλωσε: «Η εγκυμοσύνη, ο τοκετός και η λοχεία δεν γίνεται να αντιμετωπίζονται ως ασθένεια, ούτε να λειτουργούν ως εμπόδιο για μία αιρετή στην πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το αξίωμά της. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουμε την ευθύνη να αναδείξουμε την ανάγκη να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία. Διεκδικούμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που θα εγγυάται την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Η Δημοκρατία γίνεται ισχυρότερη όταν καμία δεν αποκλείεται από τη λήψη των αποφάσεων λόγω της μητρότητας».

Οι προτάσεις του ψηφίσματος

⦁ Αναγνώριση και κατοχύρωση αυτοτελούς Άδειας Μητρότητας για τις γυναίκες δημοτικές/κοινοτικές συμβούλους

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⦁ Εισαγωγή δυνατότητας έγγραφης εξουσιοδότησης, για την άσκηση των καθηκόντων της.

⦁ Εισαγωγή δυνατότητας αναπλήρωσης κατά τη διάρκεια της άδειας με επιλαχόν άτομο που θα επιλέγει η δημοτική παράταξη.

Δείτε ολόκληρο το ψήφισμα εδώ.