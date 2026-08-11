Πριν από την ακρόαση στο Κογκρέσο, επιτροπή δημοσίευσε επίσης πάνω από 1.100 σελίδες του προσωπικού ημερολογίου του Φάουτσι από το 2019 έως το 2022 για τον Covid- 19.

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές δημοσίευσαν την πρώτη δόση γραπτών μηνυμάτων που ανακτήθηκαν από το πρώην κυβερνητικό τηλέφωνο του δρ. Άντονι Φάουτσι στο πλαίσιο έρευνας για την ηγεσία και τις ενέργειές του κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ανάμεσα στα μηνύματα είναι ορισμένα όπου συζητά τους πιθανούς κινδύνους και την ασφάλεια του εμβολίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι γερουσιαστές Ρον Τζόνσον από το Ουισκόνσιν και Ραντ Πολ από το Κεντάκι δημοσίευσαν τα μηνύματα τη Δευτέρα αφού το υπουργείο Υγείας έδωσε το iPhone του Φάουτσι σε μια υποεπιτροπή της Γερουσίας που τον ερευνούσε.

Το τηλέφωνο περιείχε πάνω από 34.000 μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα, ανέφεραν οι γερουσιαστές σε δελτίο τύπου. Δημοσίευσαν ορισμένα printscreen που δείχνουν 11 μηνύματα που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Φάουτσι ως διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων (NIAID).

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων στις 25 Ιανουαρίου 2021, ο Δρ. Βίβεκ Μέρθι, τότε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του πρώην προέδρου Τζο Μπάινετν για τον Covid, ρώτησε για τυχόν πιθανό κίνδυνο για τις έγκυες ή αν ο Φάουτσι γνώριζε κάποια «δεδομένα για τον οποίο θα ήταν προτιμότερο ο εμβολιασμός να γίνεται νωρίς αντί σε προχωρημένη εγκυμοσύνη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Φάουτσι απάντησε ότι «δεν υπήρχαν δεδομένα ή εικασίες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι θα ήταν προτιμότερο ο εμβολιασμός να γίνεται νωρίς και όχι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως «δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουν σημαντικό αριθμό κυτοκινών και πυρετό μετά τη 2η δόση, αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να σχετίζεται με αποβολή στο 1ο τρίμηνο».

Η δρ. Ροσέλ Βαλέσνκι, τότε διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), απάντησε πως «σίγουρα είναι ένα καλό σημείο, ειδικά μετά τη δεύτερη δόση».

Σε μια άλλη σειρά μηνυμάτων μια μέρα αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν ο Φάουτσι είπε ότι οποιοδήποτε εμβόλιο με περιορισμένα δεδομένα για την εγκυμοσύνη θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. «Πρέπει να ζυγίσουμε τους πιθανούς κινδύνους έναντι των οφελών», έγραψε, επισημαίνοντας ότι μια λοίμωξη από Covid θα μπορούσε να είναι «ιδιαίτερα» σοβαρή κατά την εγκυμοσύνη.

Παρόλο που οι έγκυες δεν συμπεριλήφθηκαν στις δοκιμές εμβολίων, περισσότερες από 10.000 είχαν εμβολιαστεί από τότε που η κυβέρνηση εξέδωσε Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης για το εμβόλιο και «δεν έχουν προκύψει προβλήματα», έγραψε ο Φάουτσι σε ένα άλλο μήνυμά του.

Το CDC συνέστησε επίσημα στις 11 Αυγούστου 2021 να λάβουν οι έγκυες το εμβόλιο, αφού ανέλυσε δεδομένα και δεν διαπίστωσε αυξημένους κινδύνους αποβολής ή άλλες ανησυχίες για την ασφάλεια που σχετίζονται με το εμβόλιο. Προειδοποίησε επίσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι οι έγκυες ήταν πιο πιθανό να αρρωστήσουν σοβαρά σε σύγκριση με εκείνες τις γυναίκες που δεν ήταν έγκυες.

Μελέτες έχουν δείξει έκτοτε ότι τα εμβόλια ήταν ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων εξακολουθεί να συνιστά, από αυτή την άνοιξη, οι έγκυες ή όσες θα είναι έγκυες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειμώνα θα πρέπει να λαμβάνουν ετήσια εμβόλια Covid-19.

Σε δελτίο τύπου, οι δύο γερουσιαστές δήλωσαν ότι το προσωπικό τους εξετάζει τις υπόλοιπες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Φάουτσι και θα τις δημοσιεύσει «το συντομότερο δυνατό». Τα μηνύματα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα «θα μπορούσαν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία», ανέφεραν.

Η κόντρα με τον Φάουτσι

Ο Πολ, ο οποίος προεδρεύει της ολομέλειας της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων της Γερουσίας, έχει από καιρό συγκρουστεί με τον Φάουτσι, τον οποίο κλήτευσε τον Ιούνιο να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου.

Αυτός και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι κατηγορούν τον Φάουτσι ότι συγκάλυψε την προέλευση της πανδημίας και ότι ψεύδεται και παρουσιάζει παραποιημένα δεδομένα κατά τη διάρκεια της αντίδρασης στον κορονοϊό αν και δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει σαφή στοιχεία για μια τέτοια φερόμενη συγκάλυψη.

Τα Ρεπουμπλικανικά μέλη της υποεπιτροπής της Γερουσίας ψήφισαν την περασμένη εβδομάδα να κατηγορήσουν τον Φάουτσι για περιφρόνηση του Κογκρέσου, αφού επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία πάνω από 100 φορές σε μια ακρόαση.

Οι Δημοκρατικοί επεσήμαναν την ακρόαση ως το τελευταίο παράδειγμα των Ρεπουμπλικανών που ξοδεύουν χρόνια προσπαθώντας να εκτρέψουν τις επικρίσεις για την πανδημία από τον Ντόναλντ Τραμπ και προς τον Φάουτσι.

Πριν από την ακρόαση, η επιτροπή δημοσίευσε επίσης πάνω από 1.100 σελίδες του προσωπικού ημερολογίου του Φάουτσι από το 2019 έως το 2022.

Ούτε το HHS ούτε η επιτροπή του Πολ ειδοποίησαν τον Φάουτσι ότι σχεδίαζαν να δημοσιεύσουν ολόκληρο το ημερολογιό του, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Οι καταχωρίσεις του ημερολογίου περιέγραφαν τις αυξανόμενες ανησυχίες του Φάουτσι για τον Covid-19, την απογοήτευση με την αντίδραση της κυβέρνησης και τις αντικρουόμενες σχέσεις του με αξιωματούχους τόσο του Τραμπ όσο και της κυβέρνησης Μπάιντεν.