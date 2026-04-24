Το Lancet, το κορυφαίο ιατρικό περιοδικό, αρνήθηκε να παράσχει στοιχεία στη Γερουσία για την προέλευση της πανδημίας Covid-19, δήλωσε σήμερα ο αρχισυντάκτης του, Ρίτσαρντ Χόρτον, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters.

«Λάβαμε ένα αίτημα να προσέλθουμε και να καταθέσουμε στοιχεία σε μια έρευνα της Γερουσίας, κάτι που δεν πρόκειται να κάνουμε», δήλωσε ο Χόρτον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Reuters Pharma στη Βαρκελώνη.

Πρόσθεσε πως το περιοδικό δεν θα συνεργαστεί «με μια κυβέρνηση που έχει επιτεθεί σε ορισμένους από τους σημαντικότερους επιστήμονες της εποχής μας», αναφερόμενος στη μεταχείριση που επιφύλαξε η κυβέρνηση Τραμπ στον πρώην κορυφαίο αξιωματούχο υγείας των ΗΠΑ, τον Άντονι Φάουτσι, ο οποίος ηγήθηκε της αντιμετώπισης της πανδημίας στη χώρα.

Ο Φάουτσι βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ και δέχτηκε απειλές για τη ζωή του. Πέρυσι, ο Τραμπ ακύρωσε τη φρουρά ασφαλείας που του είχε προσφερθεί ως κορυφαίου στελέχους του ομοσπονδιακού κράτους.

Ο Χόρτον τον Φεβρουάριο αποκάλυψε ότι ζητήθηκε από το Lancet τον Δεκέμβριο του 2025 να παράσχει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τους κορονοϊούς από το 2018 έως το 2022, ακόμα και email, σημειώσεων και μελετών. Αντίστοιχο αίτημα υποβλήθηκε και στο περιοδικό Science, σύμφωνα με δημοσίευμα στον site του.

Ο Χόρτον αναφερόταν στην έρευνα που διεξάγει ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Ραντ Πολ, ο οποίος εξετάζει την αμερικανική χρηματοδότηση που δόθηκε σε ιολογικό εργαστήριο στην Ουχάν της Κίνας, την πόλη απ’ όπου ξεκίνησε η πανδημία Covid-19 στα τέλη του 2019. Ο Πολ είναι επικεφαλής στην Επιτροπή Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων.

«Εξακολουθούν να εμμένουν στην Ουχάν και σε όσα συνέβησαν εκεί στο τέλος του 2019», δήλωσε ο Χόρτον.

Οι περισσότεροι επιστήμονες και ο ΠΟΥ υποστηρίζουν ότι η προέλευση του ιού από τη φύση είναι η πιθανότερη αιτία της πανδημίας. Οι έρευνες έχουν παρεμποδιστεί από την έλλειψη δεδομένων από την Κίνα, όμως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν πέρυσι ότι πιθανώς η αιτία ήταν η διαρροή από εργαστήριο.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ/Reuters