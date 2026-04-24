Η συγκινητική ανάρτηση της Ελίζαμπεθ Ελέτσι.

Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής και της ημέρας των γενεθλίων του συζύγου της, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους την εγκυμοσύνη της.

Συγκεκριμένα, η πρώην παίκτρια του Survivor, το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου δημοσίευσε μία σειρά φωτογραφιών όπου ποζάρει με τον σύζυγό της στην παραλία δείχνοντας την εμφανή αλλαγή στη σιλουέτα της και τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, περιέγραψε, μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματα που βιώνει, εκδηλώνοντας την ανυπομονησία της να συναντήσει το νέο μέλος της οικογένειά τους:

«Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου… Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα.

Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη.

Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε. Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός, οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα. Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε.

Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε.

Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι».

{https://www.instagram.com/p/DXhLWQXjUw9/?img_index=1}