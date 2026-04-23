Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου. Τα πρώτα στοιχεία για την Πρωτομαγιά.

Βελτιώνεται ο καιρός τις επόμενες ώρες με τον Σάκη Αρναούτογλου να τονίζει ότι μόνο στα νότια της χώρας θα έχουμε βροχές. Ειδικότερα, βροχές αναμένονται στην Κρήτη, αλλά και στα πολύ ΝΔ της Πελοποννήσου.

Προσοχή χρειάζεται στο νομό Χανίων και Ρεθύμνου, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 21 βαθμούς, στα νότια τους 16 και στα βόρεια από 15 έως και 22. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 19 βαθμούς και στα δυτικά από 19 έως και 21 βαθμούς.

Το Σάββατο οι συννεφιές θα επιμείνουν στην Κρήτη δίνοντας νέες βροχές, ενώ από την Κυριακή και μετά θα έχουμε λιακάδα σε όλη την χώρα με μόνο τοπικά φαινόμενα την Τρίτη και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας που βρίσκονται κοντά στα βουνά.

Η θερμοκρασία πάντως θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και την Πρωτομαγιά όπως φαίνεται ο καιρός θα είναι άστατος με μπόρες και ψύχρα στη Βόρεια Ελλάδα και πιο ζεστός στα νότια.

