Η υπερπαραγωγή προγραμματίζεται να παρουσιαστεί σε μεγάλο αθηναϊκό θέατρο τη σεζόν 2027.

«Ο Τελευταίος Κύκνος», το μπεστ σέλερ του συγγραφέα Στέφανου Δάνδολου, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός μεταφέρεται στο θέατρο.



Το βιβλίο που συγκίνησε χιλιάδες αναγνώστες και ξεχώρισε για τη δύναμη της αφήγησής του, ετοιμάζεται να ζωντανέψει στη σκηνή ως ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο ελληνικό μιούζικαλ, σε μία παραγωγή της MK GROUP OF COMPANIES των Ηλία Μαροσούλη & Άγγελου Κοταρίδη που φιλοδοξεί να αποτελέσει πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς.





Η θεατρική διασκευή και οι στίχοι των τραγουδιών φέρουν την υπογραφή του καταξιωμένου στιχουργού και συγγραφέα Βαγγέλη Κωνσταντινίδη, ο οποίος μεταφέρει με ευαισθησία, θεατρικότητα και σύγχρονη ματιά το λογοτεχνικό σύμπαν του έργου στη σκηνή.



Τη μουσική υπογράφει ο κορυφαίος δημιουργός επιτυχιών Δημήτρης Κοντόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος δημιουργεί ένα πρωτότυπο μουσικό έργο υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο να συγκινήσει, να συναρπάσει και να μείνει αξέχαστο στο κοινό.



Η παράσταση προγραμματίζεται να παρουσιαστεί σε μεγάλο αθηναϊκό θέατρο τη σεζόν 2027, μέσα από μία παραγωγή που θα ξεπερνά κάθε προηγούμενο σε κλίμακα, καλλιτεχνική φιλοδοξία και τεχνική αρτιότητα. Εντυπωσιακά σκηνικά, πολυμελής θίασος, πρωτότυπη μουσική, θεαματικές χορογραφίες και κορυφαίοι συντελεστές θα συνθέσουν ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.



Παράλληλα, η παραγωγή θα πλαισιωθεί από μερικούς από τους πιο αγαπημένους και αναγνωρίσιμους Έλληνες ηθοποιούς, των οποίων τα ονόματα θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη προσμονή για αυτό, που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες θεατρικές αφίξεις της επόμενης χρονιάς.



Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το θεατρικό σανίδι, υπάρχει η προοπτική να μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη.

Aπό αριστερά: Βαγγέλης Κωνσταντινίδης, Άγγελος Κοταρίδης, Δημήτρης Κοντόπουλος και Στέφανος Δάνδολος

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Ο Τελευταίος Κύκνος, Εκδόσεις Ψυχογιός

Ο Τελευταίος Κύκνος πρώτο-κυκλοφόρησε το 2009: Μια ανέμελη σχολική παρέα στη Γλυφάδα ζει με ορμή τα πυρετώδη ’80s, μέσα από έρωτες, πάρτι, τραγούδια και οικογενειακές αναταράξεις, σε μια Ελλάδα που αλλάζει με ιλιγγιώδη ρυθμό. Μέχρι που η άφιξη ενός εκθαμβωτικού κοριτσιού θα γεννήσει μυστικά και ίντριγκες.

Η Σου, ο Σμαρ, η Μάγκυ κι εκείνο το βασανισμένο πλάσμα που ακούει στο παρατσούκλι Φτερό θα αγαπήσουν, θα ονειρευτούν, θα ρισκάρουν και θα συντριβούν. Ένας δε θα επιζήσει. Η τραγωδία τούς φέρνει αντιμέτωπους με μια επώδυνη ενηλικίωση και μένουν στην ιστορία του σχολείου τους ως «Τα παιδιά του μεσονυχτίου». Μπορούν τα εφηβικά πάθη να μας σημαδέψουν για πάντα; Υπάρχει εξιλέωση όταν ξέρεις ότι και τον χρόνο να γυρνούσες πίσω, θα έκανες πάλι τα ίδια; Χρόνια αργότερα, στις αρχές πλέον του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να λυτρώσει τους παλιούς του συμμαθητές είναι εκείνος που γνωρίζει όλες τις πτυχές του δράματος. Ή νομίζει ότι τις γνωρίζει όλες.



Ένα μυθιστόρημα διασκεδαστικό, σκοτεινό, αστείο, πικρό, που υμνήθηκε από τους κριτικούς, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον Βασίλη Βασιλικό «Ένα μικρό διαμάντι που καθρεφτίζει μια ολόκληρη γενιά και μια ολόκληρη εποχή».

Στέφανος Δάνδολος

Ο Στέφανος Δάνδολος συμπληρώνει φέτος τριάντα χρόνια λογοτεχνικής πορείας, με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Μπότση παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει μεταφραστεί στο εξωτερικό, ενώ χαρακτηρίστηκε από τον Παύλο Μάτεσι «ο σπουδαιότερος συγγραφέας της γενιάς του». Το μυθιστόρημά του Ιστορία Χωρίς Όνομα (εκδόσεις Ψυχογιός), για τη ζωή της Πηνελόπης Δέλτα, κέρδισε τρία βραβεία κοινού το 2017, αναμεσά τους και αυτό για το καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα εκείνης της χρονιάς (βραβεία Public), και μεταφέρθηκε στο θέατρο με μεγάλη επιτυχία για τρεις σεζόν, με πρωταγωνιστές τον Τάσο Νούσια και την Μπέτυ Λιβανού.

Το μυθιστόρημά του Φλόγα και Άνεμος (εκδόσεις Ψυχογιός), για τη ζωή της Κυβέλης Αδριανού και του Γεωργίου Παπανδρέου, μεταφέρθηκε στην τηλεόραση, ως σειρά 12 επεισοδίων στην ΕΡΤ, το 2022, με πρωταγωνίστρια την Καριοφυλλιά Καραμπέτη. Το μυθιστόρημά του Η δίκη που άλλαξε τον κόσμο (εκδόσεις Ψυχογιός), για τις τελευταίες ώρες του Χριστού, βραβεύτηκε κι αυτό ως καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα της χρονιάς (βραβεία κοινού Athens Voice Choice).



Το καινούργιο του βιβλίο αναμένεται την άνοιξη του 2027.

Βαγγέλης Κωνσταντινίδης

Στιχουργός με πολυετή παρουσία στον χώρο του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Έχει συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες, όπως Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Στέφανος Κορκολής, Γιώργος Θεοφάνους, Γιώργος Σαμπάνης, Δημήτρης Κοντόπουλος κλπ.).



Του έχουν απονεμηθεί 65 Χρυσοί και Πλατινένιοι Δίσκοι για συνεργασίες με γνωστούς ερμηνευτές (Έλενα Παπαρίζου, Σάκης Ρουβάς, Αντώνης Ρέμος, Δέσποινα Βανδή, Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελένη Φουρέιρα, Μέλισσες, Χρήστος Δάντης, Τάμτα, Πέγκυ Ζήνα, Νότης Σφακιανάκης, Στέλιος Ρόκκος, Γιάννης Πλούταρχος, Θοδωρής Φέρρης κ.α.).



Επίσης έχει συνεργαστεί με τον Αμερικανό συνθέτη και παραγωγό Desmond Child που έχει γράψει παγκόσμιες επιτυχίες για Celine Dion, Bon Jovi, Ricky Martin, Alice Cooper, Cher, Aerosmith,Kiss etc.

Έχει γράψει στίχους για τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες και είναι δημιουργός του Σεμινάριου Στιχουργικής LYRIC DAYS. Με τη θεατρική του διασκευή και τους πρωτότυπους στίχους του μιούζικαλ, δίνει νέα πνοή σε ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ελληνικά μυθιστορήματα.

Δημήτρης Κοντόπουλος

Ένας από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες συνθέτες, στιχουργούς και παραγωγούς μουσικής, με τεράστιο αριθμό επιτυχιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει γράψει μουσική και έχει κάνει παραγωγές για κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Αντώνης Ρέμος, ο Σάκης Ρουβάς, η Άννα Βίσση, η Έλενα Παπαρίζου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Demy, η Πέγκυ Ζήνα και πολλούς άλλους, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες Νο.1 ραδιοφωνικές επιτυχίες στο ελληνικό AirPlay τα τελευταία 25 χρόνια.

Έχει επίσης συνθέσει μουσική για τον κινηματογράφο, μεταξύ άλλων για την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη.



Το 2026 κατέκτησε την πρώτη θέση στη Eurovision Song Contest με το τραγούδι «Bangaranga» για τη Βουλγαρία.



Η μουσική του για τον «Τελευταίο Κύκνο» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα δημιουργικά του εγχειρήματα, στον χώρο του θέατρου.