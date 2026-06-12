«Αν προχωρήσει στο κόμμα θα είναι μια δεύτερη προδοσία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να γίνει κακό στη ΝΔ γιατί εμμέσως θα γίνει κακό στη χώρα», είπε ο Χάρης Θεοχάρης.

Για «δεύτερη προδοσία» μίλησε ο Χάρης Θεοχάρης σχολιάζοντας την πιθανότητα να κάνει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.

Για τον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που έκανε για τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις στην κυβέρνηση, απάντησε πως «είναι μια συζήτηση. Ο όρος δεν ήταν δικός μου, απλώς συμφώνησα. Μίλησα με πολιτικούς όρους. Είπα ότι η ΝΔ με την πολιτική που ασκεί, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και στις συμμαχίες της χώρας, στην ισχύ της χώρας, στο μεταναστευτικό, καλύπτει πλήρως και τις δεξιές θέσεις. Εγώ ξέρετε ότι είμαι στην κεντρώα ρίζα της ΝΔ, συνεπώς, δεν μπορώ να φανταστώ έναν δεξιό πολίτη σήμερα να μην καλύπτεται απολύτως από τις θέσεις και από την πρακτική την πολιτική της ΝΔ. Αυτό ουσιαστικά είπα. Και νομίζω ότι είναι το πιο ουσιαστικό».

Στη συνέχεια σχολίασε πως αν ο κ. Σαμαράς κάνει νέο κόμμα, θα είναι μια «δεύτερη προδοσία». «Με όρους πολιτικούς δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρξει κόμμα το οποίο να διεκδικήσει τους δεξιούς ψηφοφόρους Άρα, μόνο ο κύριος προσωπικά κίνητρα μπορεί να δικαιολογήσουν. Μόνο προσωπικά κίνητρα. Αν προχωρήσει στο κόμμα θα είναι μια δεύτερη προδοσία. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή να γίνει κακό στη ΝΔ γιατί εμμέσως θα γίνει κακό στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο κ. Θεοχάρης ανέφερε: «Είναι δυνατόν να μην πει καλά λόγια; Με σεβασμό τους μίλησε, είναι πρώην πρωθυπουργοί, έχουν την ιστορία τους. Νομίζω μια θετική συμβολή στην πολιτική και στη γενικότερη ζωή του τόπου».

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