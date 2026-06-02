«Βεβαίως, βεβαίως είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς» απάντησε ο Χάρης Θεοχάρης στον Κώστα Τσουκαλά.
Αυτή ήταν η ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε o υφυπουργός Εξωτερικών στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο πάνελ του Action 24 και στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου.
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα
https://exchange.glomex.com/video/v-diyswt7hl6ix?integrationId=40599v1wlakx6ykh
Η απάντηση του Κ.Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις
https://exchange.glomex.com/video/v-diyrujm3f8s9?integrationId=40599v1wlakx6ykh