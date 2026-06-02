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Σφοδρή επίθεση του υφ.Εξωτερικών στον Αντώνη Σαμαρά.

«Βεβαίως, βεβαίως είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς» απάντησε ο Χάρης Θεοχάρης στον Κώστα Τσουκαλά.

Αυτή ήταν η ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε o υφυπουργός Εξωτερικών στον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στο πάνελ του Action 24 και στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτσου.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα

https://exchange.glomex.com/video/v-diyswt7hl6ix?integrationId=40599v1wlakx6ykh

Η απάντηση του Κ.Τσουκαλά για τις δημοσκοπήσεις

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