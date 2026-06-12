Πρόσωπο κλειδί του κυκλώματος 32χρονος πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που εργαζόταν σε νυχτερινά καταστήματα.

Σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην Αττική κατάφερε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διακίνηση κυρίως κοκαΐνης σε περιοχές της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 πρόσωπα. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται ένας 28χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη, καθώς και ένας ειδικός φρουρός που κατηγορείται για προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από σχετική καταγγελία και αποκάλυψε ότι η οργάνωση φέρεται να δρα τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, έχοντας αναπτύξει οργανωμένη δομή και συγκεκριμένους ρόλους για τα μέλη της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, αρχηγικό ρόλο είχε ένας 32χρονος εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν την αναγνωρισιμότητά του ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για να διευκολύνει τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Καθοριστικό ρόλο στην τροφοδοσία του κυκλώματος φέρονται να είχαν ένας 29χρονος, ένας 50χρονος και μία 50χρονη, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς. Παράλληλα, η 28χρονη σύντροφος του φερόμενου αρχηγού κατηγορείται ότι συμμετείχε ενεργά στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών ουσιών πριν από τη διακίνησή τους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η εμπλοκή του 28χρονου αστυνομικού, ο οποίος σύμφωνα με τις Αρχές λειτουργούσε υποστηρικτικά προς την οργάνωση. Όπως προέκυψε από την έρευνα, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών σε οικείους του, αξιοποιώντας τις προσωπικές του σχέσεις με βασικά μέλη του κυκλώματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή του ίδιου και συγγενικού του προσώπου, επίσης αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υποθέσεις απάτης, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και δωροληψίας υπαλλήλου, γεγονός που διευρύνει το εύρος της υπόθεσης.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις στις επικοινωνίες τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Όροι όπως «γραμμές», «στίχοι», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», ακόμη και φράσεις όπως «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι», χρησιμοποιούνταν για να περιγράψουν ποσότητες και είδη ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας τόσο ιδιωτικά όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ αρκετές από τις συναλλαγές φέρονται να πραγματοποιούνταν σε σημεία νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα και πρόσβαση.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό που σχετίζεται με τη χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.