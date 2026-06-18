Δύο αδέλφια συνελήφθησαν στο Ωραιόκαστρο για ληστεία και εκβίαση 25χρονου, τον οποίο ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ υπό την απειλή όπλου. Αναζητούνται ακόμη τρεις συνεργοί.

Στη σύλληψη δύο αδελφών, ηλικίας 20 και 16 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, για υπόθεση ληστείας και εκβίασης σε βάρος 25χρονου άνδρα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων, καθώς και τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/06), οι δράστες παρέλαβαν τον 25χρονο, ο οποίος ήταν γνωστό πρόσωπο του 20χρονου, και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί, υπό την απειλή πιστολιού και αιχμηρού εργαλείου, τον ακινητοποίησαν και τον ανάγκασαν να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Ακολούθως, τον μετέφεραν στην περιοχή των Αμπελοκήπων με σκοπό να πραγματοποιήσει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Πριν τον αφήσουν έξω από το σπίτι του, φέρονται να τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και ζητώντας του να μην ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια airsoft και τέσσερα μαχαίρια.

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Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.