Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η Ευρώπη χρειάζεται πιο προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια ισχυρότερη βιομηχανική στρατηγική και ένα πιο ρεαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο».

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της Stellantis για την Ευρώπη, Εμανουέλε Καπελάνο, από το βήμα του Automotive News Europe Congress, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της.

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η πορεία προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μηδενικών εκπομπών συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις για τους κατασκευαστές, οι οποίοι καλούνται να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας αγοράς που εξακολουθεί να προβληματίζεται από το υψηλό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Καπελάνο υποστήριξε ότι η επιτυχία της ηλεκτρικής μετάβασης θα εξαρτηθεί τελικά από το κατά πόσο τα νέα μοντέλα θα είναι οικονομικά προσιτά για τη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών.

Όπως τόνισε, η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να εξελιχθεί σε μια λύση που απευθύνεται αποκλειστικά σε καταναλωτές με υψηλότερα εισοδήματα, καθώς κάτι τέτοιο θα επιβράδυνε σημαντικά τη διείσδυσή της στην αγορά.

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Αντίθετα, η ευρεία αποδοχή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων προϋποθέτει την ανάπτυξη προσιτών μοντέλων που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του μέσου οδηγού, διατηρώντας παράλληλα την παραγωγή και την τεχνογνωσία εντός Ευρώπης.

Αντιμέτωπη με διπλή πρόκληση η αυτοκινητοβιομηχανία

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Stellantis, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση. Από τη μία πλευρά οφείλει να επιταχύνει τη μείωση των εκπομπών ρύπων και να συμμορφωθεί με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί από τις Βρυξέλλες.

Από την άλλη, καλείται να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τους Κινέζους κατασκευαστές, οι οποίοι αυξάνουν διαρκώς την παρουσία τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας ηλεκτρικά οχήματα με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, όπως επισήμανε, δεν αφορά μόνο τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά συνολικά τη διατήρηση της βιομηχανικής ισχύος της Ευρώπης σε έναν τομέα που απασχολεί εκατομμύρια εργαζόμενους και αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα μικρά και οικονομικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μια κατηγορία που παραδοσιακά αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής αγοράς. Κατά την άποψή του, η δημιουργία στοχευμένων κινήτρων θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια παραγωγή και προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας.

Η ανάπτυξη προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων θεωρείται κομβικής σημασίας για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων χωρίς να δημιουργηθούν κοινωνικές ανισότητες ή να περιοριστεί η πρόσβαση των καταναλωτών στη νέα τεχνολογία.

Ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

Ο Καπελάνο στάθηκε επίσης στην ανάγκη ύπαρξης ενός πιο σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου. Όπως ανέφερε, οι αυτοκινητοβιομηχανίες καλούνται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ σε εργοστάσια, μπαταρίες, λογισμικό και νέες πλατφόρμες οχημάτων, επενδύσεις που σχεδιάζονται με ορίζοντα πολλών ετών.

Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων και μακροπρόθεσμης ορατότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας απέναντι σε άλλες αγορές που κινούνται με ταχύτερους ρυθμούς και διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα κρατικής στήριξης.



Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, έναν τομέα στον οποίο η Stellantis κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη. Όπως υποστήριξε, οι ανάγκες των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των ιδιωτών οδηγών, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια πιο ευέλικτη προσέγγιση όσον αφορά τη νομοθεσία και τους στόχους της μεταβατικής περιόδου.

Οι επαγγελματίες χρήστες, σημείωσε, χρειάζονται λύσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινής τους δραστηριότητας, χωρίς να επιβαρύνονται υπερβολικά από το κόστος μετάβασης σε νέες τεχνολογίες.

Βιομηχανική και περιβαλλοντική πολιτική

Οι τοποθετήσεις του επικεφαλής της Stellantis αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς συμπίπτουν με μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξετάζει κρίσιμες πτυχές της βιομηχανικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της.

Το μήνυμα που προέκυψε από το συνέδριο ήταν σαφές: η επιτυχία της ηλεκτρικής μετάβασης δεν θα κριθεί μόνο από την ταχύτητα με την οποία θα υιοθετηθούν τα ηλεκτρικά οχήματα, αλλά κυρίως από το κατά πόσο αυτή η μετάβαση θα είναι οικονομικά βιώσιμη για τους κατασκευαστές, προσιτή για τους καταναλωτές και ωφέλιμη για τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης;

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν αν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να παραμείνει ανταγωνιστική στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.