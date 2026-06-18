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Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της πώλησης των ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στη Μύκονο

Χειροπέδες σε έναν 35χρονο ημεδαπό πέρασαν αστυνομικοί στη Μύκονο, ο οποίος προέβαινε στη συστηματική διάθεση ποσοτήτων ναρκωτικών στο νησί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης συνελήφθη τη βράδυ της Τετάρτης (17/06). Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 35χρονος εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα των Αρχών και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του και σε εγκαταλελειμμένο δίκυκλο την αυλή της οικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

45 «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 41,7 γραμμαρίων

34 «φιξάκια» μεθαμφεταμίνης MDMA συνολικού βάρους 37,2 γραμμαρίων

Ποσότητα ροζ κοκαΐνης συνολικού βάρους 41,5 γραμμαρίων

Το χρηματικό ποσό των 1.190 ευρώ

Κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.