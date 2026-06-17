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Ο 23χρονος κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση ως «καβάτζα» για τα ναρκωτικά.

Στη σύλληψη ενός 23χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής το βράδυ της Παρασκευής (12/06) για διακίνηση ναρκωτικών στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης ως καβάτζα, ενώ για τη διακίνηση των ουσιών χρησιμοποιούσε όχημα που είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Από τις έρευνες στο διαμέρισμα και στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 778,61 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

70,67 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

μικροποσότητα κοκαΐνης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

βεγγαλικό χειρός και

το χρηματικό ποσό των 4.120 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Σε βάρος του 23χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και φωτοβολίδων.

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Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.