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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική.

Φωτιά τώρα ξέσπασε στα Σελίνια Σαλαμίνας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν συνολικά 90 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078773850565710182}

Παράλληλα, το 112 έστειλε αρχικά μήνυμα στα κινητά των κατοίκων ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2078775789697269963}

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Λίγο αργότερα εστάλη μήνυμα που έλεγε στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την παραλία Σεληνίων.

{https://x.com/112Greece/status/2078778758123667848}

Δείτε εικόνες και βίντεο από το salaminapress:

{https://www.youtube.com/watch?v=2o5J6jyEBL4}

{https://www.youtube.com/watch?v=xW2scBNzRZo}