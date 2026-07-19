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Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο με αίτημα την κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) είχε προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, αντιδρώντας στη λειτουργία των καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων.

Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, με τους εργαζόμενους να θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του δικαιώματος στην εβδομαδιαία ανάπαυση και την ανάγκη διασφάλισης σταθερών εργασιακών συνθηκών.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι η διεύρυνση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές επιβαρύνει τους εργαζόμενους στο εμπόριο, ζητώντας παράλληλα την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών όρων.

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