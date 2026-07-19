Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο με αίτημα την κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) είχε προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, αντιδρώντας στη λειτουργία των καταστημάτων κατά την πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων.
Η κεντρική συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, με τους εργαζόμενους να θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του δικαιώματος στην εβδομαδιαία ανάπαυση και την ανάγκη διασφάλισης σταθερών εργασιακών συνθηκών.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου υποστηρίζουν ότι η διεύρυνση της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές επιβαρύνει τους εργαζόμενους στο εμπόριο, ζητώντας παράλληλα την υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών όρων.
Οι διεκδικήσεις
- Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.
- Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με βασικό μισθό 1.000 ευρώ και προσαύξηση 10% ανά τριετία.
- 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο.
- Κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου.
- Σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα και κυλιόμενο ρεπό.
- Διάλειμμα 30 λεπτών εντός του εργάσιμου χρόνου.
- Κατοχύρωση ειδικοτήτων και επιδομάτων (γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου και ξένης γλώσσας).
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.