Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κατέφτασαν στην περιοχή.

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής οι αρχές, μετά την εκδήλωση φωτιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Σελήνια Σαλαμίνας, με τις φλόγες να αναπτύσσονται κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Αρχικά, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2078775746244366817}

Λίγη ώρα αργότερα εκδόθηκε νέο μήνυμα, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Πανόραμα Α και Β των Σεληνίων καλούνταν να απομακρυνθούν άμεσα προς την παραλία, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/2078778758123667848}

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Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2078773850565710182}

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εικόνα του μετώπου παρουσιάζει βελτίωση και η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.