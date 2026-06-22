Οι επιστήμονες εκτιμούν πως ακόμη και στο δικό μας ηλιακό σύστημα - στον Άρη, την Ευρώπη, τον Εγκέλαδο ή τον Τιτάνα - μπορεί να υπήρξε ή να υπάρχει ακόμη και σήμερα μικροβιακή ζωή

Η ιδέα ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν γοήτευε ανέκαθεν την ανθρωπότητα. Με το πρόσφατο άνοιγμα των αρχείων της αμερικανικής κυβέρνησης για τα UFO και το μπαράζ νέων τηλεοπτικών παραγωγών, σχεδόν το ένα τρίτο των ανθρώπων παγκοσμίως πιστεύει ότι οι εξωγήινοι μας έχουν ήδη επισκεφθεί.

Ωστόσο, η αστροβιολόγος Κάρολ Όλιβερ, σε άρθρο της στο The Conversation, βάζει φρένο στα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Η ίδια θεωρεί πιθανή την ύπαρξη ζωής στο σύμπαν, αλλά χαρακτηρίζει τις θεωρίες περί επισκέψεων στη Γη ως έναν ισχυρισμό εντελώς άλλης τάξης μεγέθους, παραθέτοντας τρεις βασικούς επιστημονικούς λόγους.

1. Το διάστημα είναι ασύλληπτα μεγάλο

Το πρώτο εμπόδιο για το σενάριο των εξωγήινων επισκέψεων είναι οι αδιανόητες αποστάσεις ανάμεσα στα άστρα. Ο πλησιέστερος γείτονάς μας, ο Εγγύτατος Κενταύρου, απέχει από τη Γη περίπου 40 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, απόσταση που οι αστρονόμοι εκφράζουν ως 4,3 έτη φωτός.

Για να καταλάβουμε το μέγεθος, το Parker Solar Probe, ένα από τα ταχύτερα διαστημικά σκάφη που έχει κατασκευάσει η ανθρωπότητα, κινείται με ταχύτητα περίπου 191 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο. Αν και η ταχύτητα αυτή ακούγεται εντυπωσιακή, αντιστοιχεί μόλις στο 0,064% της ταχύτητας του φωτός, που σημαίνει ότι θα χρειαζόμασταν περίπου 6.650 χρόνια για να φτάσουμε μόνο σε αυτό το κοντινό άστρο.

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Ακόμα όμως κι αν ένας πολύ εξελιγμένος πολιτισμός είχε καταφέρει να ταξιδεύει με ταχύτητες κοντά σε εκείνη του φωτός, εμφανίζεται το πρόβλημα της διαστολής του χρόνου που προβλέπει η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Όσο πιο γρήγορα κινείται ένα αντικείμενο, τόσο πιο αργά κυλά ο χρόνος γι’ αυτό. Για ένα πλήρωμα που θα επιχειρούσε ένα τέτοιο διαστρικό ταξίδι, όταν θα επέστρεφε στην πατρίδα του, στον πλανήτη από τον οποίο ξεκίνησε θα μπορούσαν να έχουν περάσει δεκάδες ή εκατοντάδες χρόνια. Οι εξωγήινοι, δηλαδή, θα γύριζαν στον κόσμο τους σαν εξόριστοι στον χρόνο.

2. Το διαστρικό ταξίδι απαιτεί απίστευτες ποσότητες ενέργειας

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο είναι η ενέργεια που απαιτείται. Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, όσο αυξάνεται η ταχύτητα ενός διαστημικού σκάφους, τόσο εκθετικά αυξάνεται και η ενέργεια που χρειάζεται για να επιταχύνει ακόμη περισσότερο, καθιστώντας την επίτευξη της ταχύτητας του φωτός θεωρητικά αδύνατη.

Επιπλέον, το διάστημα δεν είναι εντελώς κενό. Στο διαστρικό χώρο υπάρχουν διάσπαρτα άτομα υδρογόνου και άλλα σωματίδια. Σε κανονικές ταχύτητες δεν δημιουργούν προβλήματα, αλλά για ένα σκάφος που κινείται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, αυτά τα σωματίδια μετατρέπονται σε υψηλής ενέργειας ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα και να διαβρώσει την κατασκευή του.

Εδώ προκύπτει και ένα λογικό ερώτημα: ποιος θα ήταν ο λόγος να δαπανηθεί τόση τεράστια ενέργεια για να φτάσουν οι εξωγήινοι στη Γη; Αν ένας πολιτισμός είναι αρκετά προηγμένος ώστε να πραγματοποιεί διαστρικά ταξίδια, θα αναμενόταν να διαθέτει και την τεχνολογία να παράγει στην πατρίδα του τα περισσότερα από τα υλικά που βρίσκονται στον πλανήτη μας.

3. Η ατμόσφαιρα της Γης μπορεί να είναι τοξική για τους εξωγήινους

Το τρίτο εμπόδιο αφορά τη βιολογία της ίδιας της Γης. Η ζωή και το περιβάλλον του πλανήτη μας εξελίχθηκαν μαζί επί δισεκατομμύρια χρόνια. Για παράδειγμα, η πλούσια σε οξυγόνο ατμόσφαιρά μας σχηματίστηκε χάρη στη δραστηριότητα αρχαίων κυανοβακτηρίων.

Το οξυγόνο, παρότι είναι ζωτικής σημασίας για τον άνθρωπο, είναι ένα ιδιαίτερα δραστικό στοιχείο και θα μπορούσε να έχει διαβρωτικές ή και τοξικές επιδράσεις σε οργανισμούς που έχουν εξελιχθεί με διαφορετικά βιοχημικά συστήματα σε κάποιον άλλο πλανήτη. Η Όλιβερ επισημαίνει ότι, αν και οι εξωγήινοι θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιούν προστατευτικές στολές, στα περισσότερα δημοφιλή αφηγήματα για τις εξωγήινες επισκέψεις δεν γίνεται καμία αναφορά σε τέτοιο εξοπλισμό.

Υπάρχουν πραγματικά εξωγήινοι;

Αν και το ενδεχόμενο να επισκέπτονται τη Γη φαίνεται μικρό, αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη ζωής αλλού στο Σύμπαν. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει περίπου 6.200 εξωπλανήτες σε περισσότερα από 4.700 πλανητικά συστήματα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στον Γαλαξία μας υπάρχουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια άστρα και η πλειονότητά τους πιθανόν διαθέτει τουλάχιστον έναν πλανήτη, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των κόσμων που θα μπορούσαν να είναι φιλόξενοι για τη ζωή είναι εξαιρετικά μεγάλος. Μάλιστα, η αναζήτηση δεν περιορίζεται μόνο σε μακρινά συστήματα, καθώς οι επιστήμονες θεωρούν ότι ακόμη και στο δικό μας ηλιακό σύστημα –στον Άρη, την Ευρώπη, τον Εγκέλαδο ή τον Τιτάνα– μπορεί να υπήρξε ή να υπάρχει ακόμη και σήμερα μικροβιακή ζωή.

Πηγή: Euronews