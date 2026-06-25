Οι ηθοποιοί που έχουν επιλεγεί, θα περάσουν από νέα οντισιόν τον Αύγουστο.

Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στο να μάθουν (επιτέλους) ποιος θα υποδυθεί τον εμβληματικό κατάσκοπο στις επόμενες ταινίες.

Πηγές λένε στο Deadline ότι οι παραγωγοί και ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τους ηθοποιούς που έχουν περάσει στον επόμενο γύρο των οντισιόν, που θα πραγματοποιηθούν αργότερα το καλοκαίρι. Αναφέρουν ακόμα, ότι ο ίδιος ο Βιλνέβ έχει καλέσει απευθείας τους ηθοποιούς που περνάνε στον... προκριματικό γύρο, δηλαδή στο νέο κύκλο των οντισιόν που είναι προγραμματισμένες να γίνουν τον Αύγουστο.



Ο ακριβής αριθμός των ηθοποιών που θα κάνουν νέα δοκιμαστικά είναι άγνωστος με κάποιες πηγές να λένε ότι είναι μεταξύ 5-7, και άλλες να κάνουν αναφέρουν ότι οι υποψήφιοι ηθοποιοί είναι αρκετά νέοι σε ηλικία (κάτω των 30) ώστε εκείνος που θα επιλεγεί να μπορεί να παραμείνει στον ρόλο για τουλάχιστον πέντε ταινίες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Έιμι Πασκάλ και ο Ντέιβιντ Χέιμαν που προστέθηκαν στην παραγωγή την άνοιξη του 2025, έχουν κάνει κάποιες γενικές συναντήσεις με τους υποψήφιος για τον ρόλο, ενώ η Νίνα Γκολντ, η οποία από τον περασμένο Απρίλιο έχει προσληφθεί ως διευθύντρια κάστινγκ της ταινίας, έχει συναντηθεί με ηθοποιούς τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι συναντήσεις που έγιναν ήταν με ανερχόμενα και λιγότερα γνωστά ονόματα που προστίθενται στη λίστα με τους γνωστούς ηθοποιούς, χωρίς όμως να επιβεβαιώνουν ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνονται και τα ονόματα που ακούγονται έντονα τον τελευταίο καιρό, όπως των Τζέικομπ Ελρόντι και Κάλουμ Τέρνερ.

Αν και ακόμα φαίνεται ότι είμαστε μακριά από το να μάθουμε ποιος τελικά θα φορέσει το σμόκιν του 007, το χρονοδιάγραμμα ταιριάζει με αυτό της Amazon MGM που θέλει να έχει βρει τον ηθοποιό της μέχρι το τέλος της χρονιάς ώστε η παραγωγή να μπορεί να ξεκινήσει γυρίσματα κάποια στιγμή το 2027, ώστε η ταινία να κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2028.



Το σενάριο της επόμενης, 26ης ταινίας Τζέιμς Μποντ θα έχει την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ των Peaky Plinders, ο οποίος πρόσφατα ανέφερε στο Deadline για την πρόοδο της ταινίας ότι: «Δεν μπορώ [να πω τίποτα] εκτός από το ότι είναι πραγματικά καλό. Πηγαίνει απίστευτα καλά, έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να το δει ο κόσμος. Όλα πηγαίνουν φανταστικά».