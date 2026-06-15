Η πρώτη ταινία της ανεπίσημης τριλογίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ κυκλοφόρησε το 1977.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μόλις αποκάλυψε πώς η Ημέρα Αποκάλυψης (Disclosure Day) συνδέεται υπόγεια με δύο από τις πιο εμβληματικές του ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αλλά και γιατί θεωρεί την πρόσφατη ταινία του ως το τελευταίο κεφάλαιο ενός θεματικού ταξιδιού που διαρκεί σχεδόν πέντε δεκαετίες.

Πριν αναφερθεί οτιδήποτε άλλο, αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι η Ημέρα Αποκάλυψης του Σπίλμπεργκ που αυτή τη στιγμή έχει σκορ 80% στο Rotten Tomatoes και έχει αποφέρει 93 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο της προβολής της, δεν αποτελεί άμεση συνέχεια κανενός προηγούμενου φιλμ του σκηνοθέτη. Η ταινία προέρχεται από μια πρωτότυπη ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τον Ντέιβιντ Κέπ να γράφει το σενάριο. Ωστόσο, ο Σπίλμπεργκ το θεωρεί ως το τελευταίο κεφάλαιο μιας ανεπίσημης τριλογίας επιστημονικής φαντασίας.

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Σε συνέντευξή του στο ScreenRant, ο Σπίλμπεργκ ανέφερε ότι υπάρχει μια θεματική γραμμή που συνδέει την ταινία με το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου (Close Encounters of the Third Kind) του 1977 και το Ε.Τ. ο Εξωγήινος (E.T. the Extra-Terrestrial) του 1982.

Το Close Encounters ήταν «η πρώτη μου απόπειρα να αντιμετωπίσω ένα τεράστιο γεγονός που θα άλλαζε τον κόσμο αν γινόταν γνωστό στην ανθρωπότητα», εξήγησε. Αυτή η ταινία απεικόνιζε «την πρώτη φορά που ένας προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός μας παρουσιάστηκε και άρχισε να επικοινωνεί μαζί μας», συμπλήρωσε.

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Οι πραγματικές εξελίξεις τελικά οδήγησαν τον Σπίλμπεργκ να επιστρέψει στο θέμα: «με τους ανθρώπους που βγήκαν μπροστά -από το 2017 και ακόμα και πριν από αυτό- με όλες τις μαρτυρίες ατόμων που λένε ότι συμβαίνουν πράγματα, και με όποιον έχει το αρχείο της αλήθειας δεν το αποκαλύπτει σε κανέναν, άρχισα να ενδιαφέρομαι πραγματικά για αυτό που θα αποκαλούσα μια ταινία ανακεφαλαίωσης», είπε.

{https://youtu.be/dSpQ3G08k48?si=TJ43F6VhuCdRuHRN}

Ο Σπίλμπεργκ, εξήγησε επίσης πώς λειτουργεί κάθε ταινία μέσα στην ανεπίσημη τριλογία του. Αναγνώρισε «την πρώτη πράξη στο Close Encounters, τη δεύτερη πράξη στο ET, που ήταν μια πολύ απομονωμένη ιστορία, μια ιστορία από τα προάστια». Η Ημέρα Αποκάλυψης έρχεται τότε ως η στιγμή όπου «σε αντίθεση με τον Devil’s Tower και εκείνη τη συνάντηση των μυαλών, τελικά η αλήθεια είναι εκεί για όλους μας να την δούμε».

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ανεπίσημη τριλογία που λέει ο Σπίλμπεργκ, περισσότερο υφίσταται σε θεματικό επίπεδο παρά σε αφηγηματικό. Οι τρεις ταινίες που αναφέρονται, διαθέτουν εντελώς διαφορετικά σχέδια εξωγήινων, ενισχύοντας την ιδέα ότι δεν υπάρχει καμία κοινή ιστορία που να τις συνδέει.

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Η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day» (Ημέρα Αποκάλυψης), έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές στις αίθουσες στις 11 Ιουνίου και οι κριτικοί της χαρακτηρίζουν ως την καλύτερη του σκηνοθέτη, τα τελευταία 20 χρόνια.