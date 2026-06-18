Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιέγραψε την επίθεση ως αντίποινα στο ρωσικό χτύπημα στο ιστορικό μοναστήρι του Κιέβου πριν από λίγες μέρες.

Η στιγμή που το καπάκι δεξαμενής σε διυλιστήριο στη Μόσχα εκτοξεύεται στον αέρα, μετά από τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με drones στην ρωσική πρωτεύουσα κυκλοφόρησε στα social media.

Η έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησα στο ρωσικό διυλιστήριο οδήγησε σε αναγκαστικές εκκενώσεις στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, περιέγραψε την επίθεση ως αντίποινα στο ρωσικό χτύπημα στο ιστορικό μοναστήρι του Κιέβου πριν από λίγες μέρες.

«Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε» είπε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους. «Αλλά αν πρόκειται αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα σας... Έχει έρθει η ώρα να τελειώσουμε με την επιθετικότητα, έχει έρθει η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2067502764159062213}

Η εκτεταμένης έντασης επίθεση των Ουκρανών προφανώς είχε στόχο να κλείσει τις όποιες λειτουργείς σε ένα από τα διυλιστήρια- κλειδιά της Ρωσίας, στην περιοχή του Kapotno και έπιασε εξαπίνης τους περισσότερους κατοίκους σε μία πόλη, που συνήθως δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση αυτή της Ουκρανίας προκάλεσε μηνύματα πανικού στα social media.

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{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2067446911099949341}

Πλάνα που δημοσιεύθηκαν στα social media, έδειχνε τρία τεράστια σύννεφα καπνού πάνω από το διυλιστήριο. Η επίθεση αυτή ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο μόλις μέρες στην ίδια υποδομή.

{https://x.com/visegrad24/status/2067604138179838052}

Το διυλιστήριο, είναι από τις πιο σημαντικές εγκαταστάσεις ενέργειας στη Μόσχα, και προμηθεύει πάνω από το 40% του πετρελαίου της πρωτεύουσας και πάνω από το 50% του ντίζελ.

{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2067494053348806685}

Η Ρωσία από την πλευρά της είπε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε περίπου 555 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αριθμός που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ωστόσο από ανεξάρτητη πηγή.

{https://x.com/visegrad24/status/2067526056702070826}

Η κίνηση στο δαχτυλίδι της Μόσχας που βρίσκεται κοντά στο διυλιστήριο αμέσως σταμάτησε μετά την επίθεση ενώ το κρατικό RIA ​επικαλούμενο το υπουργεία Εσωτερικών ανέφερε πως η εναέρια κυκλοφορία διαταράχθηκε στα αεροδρόμια των Vnukovo, Sheremetyevo και Zhukovsky.

Στο αεροδρόμιο Sheremetyevo, το πιο μεγάλο της Μόσχας, ανέστειλε τις πτήσεις και προχώρησε σε εκκενώσεις. Ορισμένοι αναζήτησαν καταφύγιο σε παρακείμενα πάρκινγκ, είπε η διοίκηση του αεροδρομίου.

{https://x.com/clashreport/status/2067606734462468206}

Στην γύρω περιοχή της Μόσχας, μία αρκετά πυκνοκατοικημένο περιοχή, ένα οικοδομικό κτίριο, μια βιομηχανική εγκατάσταση και αρκετά σπίτια υπέστησαν ζημιές σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Με πληροφορίες του Guardian