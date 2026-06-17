Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την Τρίτη ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, τις οποίες η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως αναστείλει μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

Οι ηγέτες της G7, συμπεριλαμβανομένου του αμερικανού προέδρου, υιοθέτησαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία υπόσχονται να ενισχύσουν τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

«Εμείς, οι ηγέτες της G7, στεκόμαστε ενωμένοι στην ακλόνητη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας», ανέφεραν σε διακήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι ηγέτες της G7 δεσμεύονται να αυξήσουν την πίεση στη ρωσική πολεμική οικονομία και να «ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου».

Η διακήρυξη αναφέρει ονομαστικά τον Τραμπ τρεις φορές, επισημαίνοντας ότι μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, είναι πλέον ευκολότερο να ληφθούν περισσότερα οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας.

«Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσουμε σε πρόσθετα μέτρα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια συμφωνία, την οποία υποστηρίζουμε, για το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει η διακήρυξη.

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Οι ηγέτες, οι οποίοι συνεδριάζουν στο Εβιάν-λε-Μπεν για την τριήμερη σύνοδο κορυφής της G7, δεσμεύτηκαν επίσης να «αυξήσουν την παράδοση δυνατοτήτων αεράμυνας, πρόσθετων συστημάτων και αναχαιτιστών, καθώς και δυνατοτήτων πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς» στην Ουκρανία και «να εξετάσουν την επέκταση προς την Ουκρανία του οφέλους των αδειών (παραγωγής) ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση της στρατιωτικής παραγωγής της Ουκρανίας».

Η διακήρυξη έρχεται στο τέλος μιας ημέρας που σημαδεύτηκε από μια απροσδόκητη σύγκλιση μεταξύ του Τραμπ και των άλλων μελών της G7. Την Τρίτη, ο Τραμπ άφησε επίσης να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να επαναφέρει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, τις οποίες η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως αναστείλει μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

«Αυτή η G7 αποτελεί μια στιγμή στρατηγικής αφύπνισης», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε βίντεο που αναρτήθηκε μετά το επίσημο δείπνο των ηγετών, στο οποίο τόνισε ότι οι αποφάσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από όλα τα μέλη της G7, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2067008804911231008}

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Το έγγραφο χαιρετίζει επίσης τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και επιβεβαίωνει την υποστήριξη μιας διεθνούς αποστολής, υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας, για την προστασία των πλοίων και τη διευκόλυνση του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ηγέτες ζήτησαν επίσης μια εναλλακτική οδό ενεργειακού εφοδιασμού και αναφέρθηκαν στην «προοπτική του Καναδά να προσφέρει σημαντική πρόσθετη χωρητικότητα στις παγκόσμιες αγορές τα επόμενα χρόνια».

Η διακήρυξη καλύπτει επίσης την Κίνα, εκφράζοντας αντίθεση σε «οποιεσδήποτε μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo, ιδίως με τη χρήση βίας ή καταναγκασμού, στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα και σε όλο το εύρος των Στενών της Ταϊβάν».

Οι ηγέτες που συνεδριάζουν στο Εβιάν συμφώνησαν επίσης σε θεματικές πολιτικές διακηρύξεις για τις παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις, την καταπολέμηση του καρκίνου, τον συντονισμό της ανταπόκρισης στον Έμπολα, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και την αντιμετώπιση της διακίνησης μεταναστών. Την Τετάρτη αναμένεται επίσης να συμφωνήσουν σε διακηρύξεις για τα κρίσιμα μέταλλα και την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

Πηγή: Politico