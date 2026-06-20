Το 76,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει αποδοχές έως 1.200 ευρώ μεικτά, ενώ οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αμείβονται κατά μέσο όρο με μόλις 569,84 ευρώ μεικτά ή 455,87 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Η εκρηκτική άνοδος του κόστους ζωής σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς και τις περιορισμένες συντάξεις διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για εκατομμύρια πολίτες. Η αδυναμία κάλυψης ακόμη και βασικών αναγκών οδηγεί ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους στην αναζήτηση δεύτερης απασχόλησης, ενώ χιλιάδες συνταξιούχοι επιστρέφουν στην εργασία για να ενισχύσουν το εισόδημά τους.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, ο μισθός αρκεί πλέον για την κάλυψη των αναγκών μόλις των πρώτων 18 ημερών του μήνα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί γιατί ένας στους δύο μισθωτούς είτε αναζητά είτε έχει ήδη βρει δεύτερη εργασία προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Μισθολογικές πιέσεις

Η εικόνα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ιδιαίτερα πιεστική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΝΥΠΕΚΚ για το 2025, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.363 ευρώ μεικτά ή 1.087 ευρώ καθαρά τον μήνα, έναντι 1.342 ευρώ μεικτά το 2024. Ωστόσο, η ονομαστική αύξηση περιορίστηκε στο 1,66%, όταν ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, με αποτέλεσμα ο πραγματικός μέσος μισθός να παρουσιάσει μείωση κατά 1,37%.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι το 76,8% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνει αποδοχές έως 1.200 ευρώ μεικτά, ενώ οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης αμείβονται κατά μέσο όρο με μόλις 569,84 ευρώ μεικτά ή 455,87 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Αντίστοιχα έντονη είναι η οικονομική πίεση που δέχονται οι συνταξιούχοι. Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» της ΗΔΙΚΑ για τον Μάιο του 2026 δείχνουν ότι η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 865,10 ευρώ μεικτά ή 813,20 ευρώ καθαρά για το σύνολο των 2.534.582 συνταξιούχων της χώρας.

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Παράλληλα, το 34,9% των συνταξιούχων, δηλαδή 885.719 άτομα, λαμβάνει σύνταξη έως 700 ευρώ μεικτά, ενώ το 16,3% ή 413.796 συνταξιούχοι ζουν με συντάξεις που δεν ξεπερνούν τα 500 ευρώ μεικτά. Την ίδια ώρα, οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα υπολείπονται κατά 45,7% των αντίστοιχων συντάξεων του Δημοσίου, καθώς διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 763 ευρώ έναντι 1.400 ευρώ.

Αυξάνονται οι συνταξιούχοι που εργάζονται

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο αριθμός των εργαζόμενων συνταξιούχων αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι ανέρχονται πλέον σε 300.000, έναντι περίπου 250.000 πριν από δύο χρόνια. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν η περικοπή 30% στη σύνταξη αντικαταστάθηκε από παρακράτηση 10% επί του εισοδήματος από εργασία.

Πέρα όμως από τα κίνητρα του νέου συστήματος, η βασική αιτία παραμένει η ανάγκη συμπλήρωσης του εισοδήματος. Χιλιάδες συνταξιούχοι αδυνατούν να καλύψουν τις αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να παραμένουν στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, όσοι συνεχίζουν να εργάζονται δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξής τους, η οποία ανέρχεται σε 0,77% επί των αποδοχών εργασίας για κάθε έτος απασχόλησης.

Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών αποτυπώνεται και στους ευρωπαϊκούς δείκτες. Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη Βουλγαρία ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών, καθώς οι δύο χώρες υπολείπονται κατά 32% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στη χώρα διαμορφώθηκε στο 4,9% για το δωδεκάμηνο έως τον Μάιο του 2026, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε στο 27,5% το 2025, επηρεάζοντας περίπου 2,8 εκατομμύρια πολίτες. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να εξανεμίζει τα εισοδήματα, αναγκάζοντας ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους να αναζητούν δεύτερη δουλειά και χιλιάδες συνταξιούχους να παραμένουν στην εργασία για να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.