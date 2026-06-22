Εξέλιξη που δίνει ανάσα στους υποψηφίους αναδόχους, καθώς το έργο απαιτεί τη συγκρότηση σύνθετων κοινοπραξιών και την κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών προτάσεων για μία σύμβαση συνολικού ύψους 515,4 εκατ. ευρώ με ορίζοντα δεκαετίας.

Αναμενόμενη θεωρείτο από τους περισσότερους παράγοντες της αγοράς η παράταση που δόθηκε στον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου έκδοσης των νέων ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, με τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών να μετατίθεται για τις 25 Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις που διατυπώνονταν από την πρώτη στιγμή της προκήρυξης, καθώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα θεωρήθηκε ιδιαίτερα πιεστικό για ένα έργο τέτοιου μεγέθους, πολυπλοκότητας και στρατηγικής σημασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι ενδιαφερόμενοι ζήτησαν επιπλέον χρόνο προκειμένου να ολοκληρώσουν την προετοιμασία των φακέλων συμμετοχής τους, με την αναθέτουσα αρχή – το Υπερταμείο - να ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα. Πρόκειται για μία εξέλιξη που δίνει ανάσα στους υποψηφίους αναδόχους, καθώς το έργο απαιτεί τη συγκρότηση σύνθετων κοινοπραξιών και την κατάρτιση τεχνικών και οικονομικών προτάσεων για μία σύμβαση συνολικού ύψους 515,4 εκατ. ευρώ με ορίζοντα δεκαετίας.

Τα διεκδικούντα σχήματα και οι ανακατατάξεις στην αγορά

Το ενδιαφέρον της αγοράς παραμένει ιδιαίτερα έντονο, με τέσσερα ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα να διαμορφώνονται ενόψει της πρώτης φάσης του διαγωνισμού. Το πρώτο συγκροτείται από τις ΟΤΕ, Byte και Idemia, το δεύτερο από τις Unisystems και Veridos, το τρίτο από τις Space Hellas, Nova, Zetes και Thales, ενώ ένα τέταρτο σχήμα αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από την Austria Card σε συνεργασία με την ιαπωνική Toppan.

Οι περισσότεροι από τους σημερινούς διεκδικητές είχαν συμμετάσχει και στην προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 2018 αλλά ακυρώθηκε οριστικά το 2022. Ωστόσο, το τοπίο έχει μεταβληθεί σημαντικά, καθώς οι συμμαχίες μεταξύ των εταιρειών έχουν ανασχηματιστεί, αντανακλώντας αφενός τις αλλαγές στους «συσχετισμούς δυνάμεων» στο ίδιο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφετέρου τις εξελίξεις στην αγορά των λύσεων ψηφιακής ταυτοποίησης.

Το τεχνικό αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η νέα προκήρυξη αφορά την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (ΟΠΣΕΑ), το οποίο δεν περιορίζεται στην έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων. Περιλαμβάνει επίσης υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης, υποδομές ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης πολιτών, ψηφιακές υπογραφές και τη δημιουργία ενός κεντρικού κόμβου διαχείρισης ταυτότητας πολιτών, συμβατού με το ευρωπαϊκό πλαίσιο eIDAS 2.0 και τον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Φάκελο Ταυτότητας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η διαδικασία θα υλοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου, μιας μεθόδου που επιλέγεται συνήθως για έργα υψηλής τεχνολογικής πολυπλοκότητας. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος της τελικής τεχνολογικής αρχιτεκτονικής θα διαμορφωθεί στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, σε συνεργασία με τα σχήματα που θα προκριθούν, γεγονός που εκτιμάται ότι ευνοεί εταιρείες με ήδη ανεπτυγμένα και πιστοποιημένα οικοσυστήματα λύσεων.

Παράλληλα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εξακολουθεί να θεωρείται απαιτητικό, καθώς ο ανάδοχος θα κληθεί να ολοκληρώσει το βασικό έργο μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αναπτυχθούν οι απαιτούμενες εφαρμογές, να εγκατασταθούν οι υποδομές, να πραγματοποιηθούν δοκιμές, να εκπαιδευτεί το προσωπικό και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα. Στη συνέχεια προβλέπεται δεκαετής περίοδος λειτουργίας και συντήρησης, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη πέντε χρόνια.

Οι προβλεπόμενοι όγκοι παραγωγής καταδεικνύουν το εύρος του εγχειρήματος. Κατά την πρώτη τριετία προβλέπεται η παραγωγή εκατομμυρίων εγγράφων ασφαλείας, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας οι συνολικές ποσότητες ξεπερνούν τα 39 εκατομμύρια έγγραφα. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εκτίμηση ότι το έργο αφορά συνολικά το οικοσύστημα των κρατικών εγγράφων ασφαλείας και όχι αποκλειστικά τις νέες ταυτότητες.