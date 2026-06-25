Θρίλερ στο νοσοκομείο «Αττικόν» με την αγαπημένη ηθοποιό.

Συναγερμός το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο «Αττικόν», όταν 90χρονος επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο νοσηλείας της Μάρως Κοντού, έχοντας μαζί του μία γλάστρα και μία σακούλα στην οποία εντοπίστηκε μαχαίρι.

Παρουσιάστηκε ως συγγενής της ηθοποιού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος παρουσιάστηκε στην είσοδο του νοσοκομείου υποστηρίζοντας ότι είναι συγγενής της ηθοποιού και συγκεκριμένα ξάδερφός της, ζητώντας να την επισκεφθεί. Ωστόσο, η στάση και η συμπεριφορά του προκάλεσαν την προσοχή του προσωπικού ασφαλείας, το οποίο προχώρησε σε έλεγχο των προσωπικών του αντικειμένων.

Εντοπίστηκε μαχαίρι στην κατοχή του

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι υπεύθυνοι ασφαλείας εντόπισαν ένα μαχαίρι μέσα στη σακούλα που μετέφερε ο άνδρας. Αμέσως ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και τα κίνητρα που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην ενέργειά του.

Η γνωστή ηθοποιός παραμένει νοσηλευόμενη για δέκατη συνεχόμενη ημέρα, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της υγείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ότι υπήρξε οποιοσδήποτε κίνδυνος για την ασφάλειά της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djhtr0pje9nl?integrationId=40599y14juihe6ly}