Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη δημιουργούν εχθρικό κλίμα για τον δήμαρχο Αθηναίων.

Φήμες που καλλιεργούνται από «πράσινα» στελέχη επιμένουν πως ο Χάρης Δούκας έχει «στρατηγική» να πάει στην ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Αν όχι τώρα, μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών.

Δημιουργώντας έτσι κλίμα προκειμένου ο δήμαρχος Αθηναίων να καταστεί «ξένο σώμα» στη Χαριλάου Τρικούπη.

Παράλληλα εκτιμούν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πρέπει να τον απομακρύνει τώρα από το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου «να τον εκθέσει» αλλά και να του δημιουργήσει εμπόδια «στην προσέγγισή του με τον Τσίπρα». Αλήθεια καμιά ...εξυπνότερη ιδέα δεν έχουν;

Β.Σκ.