Λίγο μετά τα μεσάνυχτα ανήλικος δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα από μαχαίρι στο θώρακα.

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά από μαχαιριά στον θώρακα και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Συμπλοκή 10 ατόμων

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκησαν περίπου δέκα άτομα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 17χρονος δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο στήθος.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον νεαρό και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ωστόσο, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και ο ανήλικος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Βρέθηκε το μαχαίρι της δολοφονίας

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία εξαπέλυσε εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, προχωρώντας σε 14 προσαγωγές ατόμων που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο θα εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για την ανίχνευση γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά κίνητρα της συμπλοκής, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών.

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