Δώδεκα τρίγωνα, ένα ερωτηματικό και λιγότερο από ένα λεπτό να απαντήσεις. Οι περισσότεροι υποψήφιοι παγώνουν. Εσείς όχι, αρκεί που θα ξέρετε πού θα κοιτάξετε πρώτα.

Τα τεστ επαγωγικής σκέψης (inductive reasoning tests), γνωστά και ως abstract reasoning ή logical reasoning tests, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων διαγωνισμών πρόσληψης, τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο (EPSO) όσο και στον ελληνικό δημόσιο τομέα μέσω ΑΣΕΠ.

Τα τεστ αυτά αξιολογούν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από μη λεκτικές και μη αριθμητικές ερωτήσεις, ζητώντας από τον υποψήφιο να εντοπίσει μοτίβα ανάμεσα σε σειρές αντικειμένων, ώστε να προβλέψει την επόμενη εικόνα ή το ζητούμενο στοιχείο.

Πρόκειται για την ικανότητα επίλυσης νέων, άγνωστων προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με προηγούμενες γνώσεις ή εκπαίδευση. Σε αντίθεση με τα λεκτικά ή αριθμητικά τεστ, τα inductive reasoning tests περιέχουν μόνο οπτικά μοτίβα, γεγονός που τα καθιστά σχετικά ανεξάρτητα από το επίπεδο μόρφωσης ή τη γλώσσα του υποψηφίου.

Ένας από τους πιο δύσκολους τύπους ερωτήσεων είναι αυτός που χρησιμοποιεί ως κεντρικό σχήμα ένα αστέρι εξάκτινο το οποίο αποτελείται από τριγωνικά τμήματα. Ο υποψήφιος καλείται να βρει ποιο σύμβολο αντιστοιχεί στο τρίγωνο που περιέχει το ερωτηματικό (?).

Το αστέρι αποτελείται από 12 τριγωνικά τμήματα (6 εξωτερικά που σχηματίζουν τις αιχμές και 6 εσωτερικά που σχηματίζουν το κεντρικό εξάγωνο). Κάθε τρίγωνο περιέχει σύμβολα ή στοιχεία τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους. Συνήθως κάθε εξωτερικό τρίγωνο σχετίζεται με ένα εσωτερικό αλλά δεν είναι ο μοναδικός τύπος που θα συναντήσουμε. Πριν ψάξετε επομένως το μοτίβο, σημειώστε ποιο τρίγωνο είναι αντιδιαμετρικό με ποιο και ποιο εσωτερικό γειτνιάζει με ποιο εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μόλις βρείτε τον κανόνα, είτε προχωρήστε σε απάλειψη επιλογών, είτε στην αναζήτηση της σωστής επιλογής από μηδενική βάση.

Παράδειγμα 1ο (δικής μου επινόησης για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;





Η λογική πίσω από την απάντηση: Το μοτίβο λειτουργεί ως εξής: κάθε εξωτερικό τρίγωνο συσχετίζεται με το απέναντι ίδιο εσωτερικό τρίγωνο. Κυκλικά έχουμε μια εναλλαγή σε μαύρους και λευκούς κύκλους. Ενώ παράλληλα έχουμε είτε πέντε κύκλους (μαύρους έξω και λευκούς μέσα και εναλλάξ) είτε τρεις κύκλους (μαύρους έξω και λευκούς μέσα και εναλλάξ). Οπότε στο τρίγωνο που αναζητούμε θέλουμε δύο λευκούς κύκλους οπότε η σωστή απάντηση είναι η επιλογή Β.

Παράδειγμα 2ο (δικής μου επινόησης για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;





Η λογική πίσω από την απάντηση: Άλλο ένα κλασικό μοτίβο στα αστέρια. Εδώ δεν συσχετίζουμε τα εξωτερικά τρίγωνα με τα εσωτερικά αντίστοιχα αλλά το πάνω μέρος του αστεριού με το κάτω. Τα σχήματα που περιέχονται σε κάθε τρίγωνο δεν έχουν καθόλου σημασία. Σημασία έχει πόσα σχήματα έχουμε στο κάτω μισό του αστεριού για να βρούμε πόσα μας λείπουν στο πάνω μισό του αστεριού. Πράγματι, αν μετρήσουμε όλα τα κάτω σχήματα θα δούμε ότι είναι δεκαπέντε, οπότε μετρώντας και τα πάνω θα διαπιστώσουμε ότι είναι δεκατρία οπότε μας λείπουν δύο και η σωστή απάντηση είναι μόνο η επιλογή Δ.

Παράδειγμα 3ο (δικής μου επινόησης για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ)

Ποια εικόνα αντικαθιστά το ερωτηματικό;





Η λογική πίσω από την απάντηση: Άλλο ένα κλασικό παράδειγμα αστεριού είναι αυτό και έχει να κάνει με καθρέφτισμα σχημάτων. Πάλι εδώ τα εξωτερικά τρίγωνα συσχετίζονται με τα αντίστοιχα εσωτερικά τρίγωνα με μία διαφορά. Εδώ δεν μετράμε σχήματα αλλά νοητά προσπαθούμε να βρούμε πώς θα έμοιαζε το σχήμα αυτό σε άλλο χρώμα και αν το καθρεφτίζαμε γυρίζοντάς το ανάποδα. Η μόνη σωστή επιλογή είναι η απάντηση Ε.

Σε επόμενη ανάρτησή μας θα δούμε πώς ορισμένα σχήματα μας οδηγούν στην επόμενη εικόνα δείχνοντάς μας τη σωστή απάντηση.