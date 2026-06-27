Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ασκήσεις με το βάρος του σώματός σας οπουδήποτε, χωρίς να χρειάζεστε εξοπλισμό.

Αν και η σανίδα (plank) είναι μια εξαιρετική άσκηση για τον κορμό, υπάρχουν αρκετές άλλες ασκήσεις που μπορούν να δυναμώσουν τους μυς του κορμού εξίσου αποτελεσματικά. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις ασκήσεις με το βάρος του σώματός σας οπουδήποτε, χωρίς να χρειάζεστε εξοπλισμό.

1. Dead Bug

Η άσκηση Dead Bug διδάσκει τον κορμό σας να παραμένει σταθερός ενώ τα χέρια και τα πόδια κινούνται ανεξάρτητα. Ενεργοποιεί τους βαθύτερους μυς του κορμού και σας εκπαιδεύει να αποτρέπετε την υπερβολική καμπύλωση της μέσης κατά την κίνηση.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία όταν εκτελείτε ασκήσεις με βάρη, καθώς βοηθά τη σπονδυλική στήλη να διατηρεί ουδέτερη θέση, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού.

{https://www.youtube.com/watch?v=GbSC02oU3To}

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Πώς να την εκτελέσετε (βήμα προς βήμα)

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα χέρια τεντωμένα προς το ταβάνι και τα γόνατα λυγισμένα περίπου στις 90°, ώστε οι κνήμες να είναι παράλληλες με το έδαφος.

Πιέστε απαλά τη μέση σας προς το πάτωμα και σφίξτε τον κορμό, σαν να ετοιμάζεστε να δεχτείτε μια γροθιά στην κοιλιά.

Κατεβάστε αργά το δεξί χέρι πίσω από το κεφάλι προς το πάτωμα, ενώ ταυτόχρονα τεντώνετε και χαμηλώνετε το αριστερό πόδι λίγα εκατοστά από το έδαφος. Η κίνηση πρέπει να είναι αργή και ελεγχόμενη.

Σταματήστε όταν το χέρι και το πόδι βρίσκονται λίγο πάνω από το πάτωμα ή μέχρι το σημείο που μπορείτε να διατηρήσετε τη μέση σας σε επαφή με το έδαφος.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση, διατηρώντας τον κορμό σφιχτό, και επαναλάβετε από την αντίθετη πλευρά.

Εκτελέστε 8–12 αργές επαναλήψεις ανά πλευρά, δίνοντας έμφαση στο να παραμένει η μέση σε επαφή με το έδαφος και στην ομαλή αναπνοή.

2. Bicycle Crunch

Το Bicycle Crunch συνδυάζει τη στροφή του κορμού με εναλλασσόμενη κίνηση των γονάτων, ενεργοποιώντας πολλές μυϊκές ομάδες του κορμού. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για την ανάπτυξη περιστροφικής δύναμης και συντονισμού, ενώ προσφέρει έντονη ενεργοποίηση των κοιλιακών. Όπως στις περισσότερες ασκήσεις κορμού, οι αργές και ελεγχόμενες κινήσεις είναι το κλειδί.

{https://www.youtube.com/watch?v=cbKIDZ_XyjY}

Πώς να την εκτελέσετε (βήμα προς βήμα)

Ξαπλώστε ανάσκελα με τα χέρια να στηρίζουν ελαφρά το κεφάλι, τους αγκώνες ανοιχτούς και τα γόνατα λυγισμένα.

Σηκώστε ελαφρά το κεφάλι, τον αυχένα και τους ώμους από το έδαφος και φέρτε τα γόνατα σε θέση «τραπεζιού».

Τεντώστε το δεξί πόδι προς τα εμπρός, ενώ φέρνετε το αριστερό γόνατο προς το στήθος. Ταυτόχρονα, στρέψτε τον κορμό ώστε ο δεξιός αγκώνας να κατευθύνεται προς το αριστερό γόνατο.

Αλλάξτε πλευρά με ομαλή και ελεγχόμενη κίνηση: ο αριστερός αγκώνας κατευθύνεται προς το δεξί γόνατο ενώ τεντώνει το αριστερό πόδι.

Η κίνηση πρέπει να προέρχεται από τη στροφή του θώρακα και των πλευρών, όχι από το τράβηγμα του αυχένα.

Εκτελέστε 20–30 εναλλασσόμενες επαναλήψεις (κάθε πλευρά μετρά ως μία επανάληψη) με ελεγχόμενο ρυθμό και πραγματοποιήστε αρκετά σετ.

3. Shoulder Taps

Τα Shoulder Taps μοιάζουν με τη σανίδα, καθώς η σπονδυλική στήλη διατηρείται σε ουδέτερη θέση. Πρόκειται για μια δυναμική παραλλαγή που δοκιμάζει τη σταθερότητα του σώματος κάθε φορά που σηκώνετε το ένα χέρι. Μικρές κινήσεις των ισχίων είναι φυσιολογικές, αλλά προσπαθήστε να περιορίσετε την περιστροφή χρησιμοποιώντας τον κορμό για να σταθεροποιείτε τη λεκάνη.

{https://www.youtube.com/watch?v=a2duDaO9BhM}

Πώς να την εκτελέσετε (βήμα προς βήμα)

Ξεκινήστε σε θέση ψηλής σανίδας (high plank), με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα πόδια ανοιχτά για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Σφίξτε τον κορμό, ενεργοποιήστε τους γλουτούς και διατηρήστε το σώμα σε ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.

Σηκώστε το δεξί χέρι και αγγίξτε τον αριστερό ώμο, διατηρώντας τους γοφούς όσο το δυνατόν πιο σταθερούς.

Επαναφέρετε το δεξί χέρι στο πάτωμα και επαναλάβετε από την άλλη πλευρά, αγγίζοντας με το αριστερό χέρι τον δεξιό ώμο.

Στόχος είναι περίπου 20 συνολικά αγγίγματα (10 ανά πλευρά) ή όσες επαναλήψεις μπορείτε να εκτελέσετε με σωστή τεχνική.

4. Bird Dog

Το Bird Dog είναι μια αργή και ελεγχόμενη άσκηση σταθεροποίησης που εκτελείται στα τέσσερα. Βελτιώνει τον συντονισμό και τον έλεγχο της σπονδυλικής στήλης. Είναι άσκηση χαμηλής επιβάρυνσης και ιδιαίτερα κατάλληλη για άτομα με ενοχλήσεις στη μέση, καθώς ενισχύει τη σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης ενώ εκπαιδεύει τη συντονισμένη κίνηση των άκρων.

{https://www.youtube.com/watch?v=k2azbhhuKuM}

Πώς να την εκτελέσετε (βήμα προς βήμα)

Ξεκινήστε στηριζόμενοι στα χέρια και τα γόνατα, με τις παλάμες κάτω από τους ώμους και τα γόνατα κάτω από τους γοφούς.

Σφίξτε τον κορμό και τεντώστε το δεξί χέρι μπροστά, ενώ ταυτόχρονα τεντώνετε το αριστερό πόδι προς τα πίσω, μέχρι να ευθυγραμμιστούν με τον κορμό.

Κρατήστε τη θέση για 1–3 δευτερόλεπτα, διατηρώντας τους γοφούς σταθερούς και τους κοιλιακούς ενεργοποιημένους.

Επιστρέψτε αργά στην αρχική θέση και επαναλάβετε από την αντίθετη πλευρά.

Εκτελέστε 8–12 επαναλήψεις ανά πλευρά, δίνοντας έμφαση στον αργό έλεγχο της κίνησης και στην ελάχιστη ταλάντωση του κορμού.

πηγή: health