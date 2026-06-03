Πολλοί ενήλικες άνω των 60 ετών επιμένουν να ασκούνται στο σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή οι ασκήσεις αυτές τους φαίνονται ασφαλέστερες, πιο προσιτές και πιο ήπιες για τις αρθρώσεις.

Η χαλάρωση στα μπράτσα γίνεται πιο εμφανής μετά τα 60. Η απώλεια μυϊκής μάζας, η μειωμένη δραστηριότητα και η πιο αδύναμη στάση σώματος συμβάλλουν στη σταδιακή ατροφία των τρικεφάλων και στη λιγότερο σφιχτή όψη των χεριών με την πάροδο του χρόνου. Πολλοί θεωρούν ότι η λύση είναι η προπόνηση στο γυμναστήριο. Ωστόσο, οι πολλές προπονήσεις και τα βαριά όργανα συχνά προκαλούν ενόχληση στις αρθρώσεις, κάτι που περιορίζει τη συνέπεια στην άσκηση. Τα σφριγηλά χέρια είναι αποτέλεσμα της ελεγχόμενης μυϊκής έντασης, του καλύτερου συντονισμού του άνω μέρους του σώματος και της τακτικής άσκησης, πολύ περισσότερο από ό,τι των σποραδικών εντατικών προπονήσεων.

Οι ασκήσεις στο σπίτι λειτουργούν ιδιαίτερα καλά γιατί επιτρέπουν στο άνω μέρος του σώματος να κινείται φυσικά, χωρίς την πίεση του εξοπλισμού ή τις άβολες γωνίες των μηχανημάτων. Οι ασκήσεις με το βάρος του σώματος ενδυναμώνουν μαζί τρικέφαλους, ώμους, στήθος και άνω πλάτη, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τη στάση του σώματος. Αυτή η συνολική ενεργοποίηση βοηθά στη σύσφιξη των χεριών, ενώ παράλληλα υποστηρίζει την υγιέστερη λειτουργία των ώμων και την καλύτερη ποιότητα κίνησης στην καθημερινή ζωή. Πολλοί ενήλικες άνω των 60 ετών επιμένουν να ασκούνται στο σπίτι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, επειδή οι ασκήσεις αυτές τους φαίνονται ασφαλέστερες, πιο προσιτές και πιο ήπιες για τις αρθρώσεις.

Οι παρακάτω πέντε ασκήσεις ενισχύουν τους μυς που είναι υπεύθυνοι για πιο σφριγηλούς και δυνατούς βραχίονες, βελτιώνοντας παράλληλα τη στάση του σώματος και την αντοχή του άνω μέρους του σώματος.

1. Push-ups στον τοίχο (Wall Push-Ups)

{https://www.youtube.com/watch?v=q_JCNgDZqIo}

Τα push-ups στον τοίχο ενδυναμώνουν ταυτόχρονα στήθος, ώμους, τρικεφάλους και κορμό, ενώ δεν επιβαρύνουν τις αρθρώσεις. Πολλοί αποφεύγουν τα push-ups επειδή οι ασκήσεις στο πάτωμα είναι δύσκολες ή επιβαρύνουν καρπούς και ώμους. Η κλίση του τοίχου μειώνει την πίεση. Επίσης, βελτιώνει τη στάση του σώματος, καθώς η άνω πλάτη και ο κορμός σταθεροποιούνται σε κάθε επανάληψη.

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Πολλοί ενήλικες άνω των 60 παρατηρούν μεγαλύτερη δύναμη στην ώθηση και πιο σφιχτή όψη στα μπράτσα.

Πώς να κάνετε την άσκηση:

Σταθείτε μπροστά σε έναν τοίχο

Τοποθετήστε τα χέρια στο ύψος των ώμων

Κάντε ένα μικρό βήμα προς τα πίσω

Σφίξτε ελαφρά τον κορμό

Λυγίστε αργά τους αγκώνες

Κατεβάστε το στήθος προς τον τοίχο

Σπρώξτε πίσω στην αρχική θέση

Εκτελέστε 10-15 επαναλήψεις

2. Εκτάσεις τρικεφάλων προς τα πίσω (Standing Tricep Pressbacks)

{https://www.youtube.com/watch?v=3Bv1n7-DN7c&t=14s}

Η κίνηση αυτή αναγκάζει τους τρικεφάλους να συσπώνται επαναλαμβανόμενα, ενώ οι ώμοι και η άνω πλάτη σταθεροποιούν το σώμα. Πολλοί ενήλικες χάνουν τη σφριγηλότητα στο πίσω μέρος των χεριών επειδή οι τρικέφαλοι δεν δέχονται αρκετή ενεργοποίηση στην καθημερινή ζωή. Η άσκηση αυτή αποκαθιστά την έλλειψη ενεργοποίησης χωρίς να απαιτούνται πολλά βάρη ή περίπλοκο εξοπλισμό. Επίσης, η όρθια στάση βοηθά στη βελτίωση της στάσης και στην ενεργοποίηση του κορμού.

Πώς να κάνετε την άσκηση:

Σταθείτε με τα πόδια στο άνοιγμα των ώμων

Λυγίστε ελαφρά τα γόνατα

Γείρετε ελαφρά προς τα εμπρός από τους γοφούς

Λυγίστε τους αγκώνες κοντά στο σώμα

Σπρώξτε τα χέρια προς τα πίσω αργά

Τεντώστε πλήρως τα χέρια

Σφίξτε τους τρικεφάλους στο πίσω μέρος

Επιστρέψτε ελεγχόμενα

Εκτελέστε 12-15 επαναλήψεις

3. Κυκλικές κινήσεις με τα χέρια (Arm Circles)

{https://www.youtube.com/watch?v=140RTNMciH8&t=8s}

Οι κυκλικές κινήσεις των χεριών ενισχύουν τους ώμους και τους βραχίονες μέσω της συνεχούς μυϊκής ενεργοποίησης. Οι μικροί, ελεγχόμενοι κύκλοι αναγκάζουν τους τρικεφάλους και τους σταθεροποιητές των ώμων να παραμένουν ενεργοί για παρατεταμένο χρόνο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αντοχή και τον μυϊκό τόνο. Πολλοί ενήλικες υποτιμούν αυτή την άσκηση επειδή φαίνεται απλή, όμως η παρατεταμένη ένταση προκαλεί γρήγορα σημαντική κόπωση στο άνω μέρος του σώματος. Η όρθια στάση ενισχύει τη στάση του σώματος και τη σταθερότητα της άνω πλάτης ενώ τα χέρια παραμένουν υψωμένα. Το κλειδί βρίσκεται στην ομαλή, σταθερή κίνηση αντί για μεγάλες, γρήγορες κινήσεις.

Πώς να κάνετε την άσκηση:

Σταθείτε όρθιοι με τα χέρια τεντωμένα στο πλάι

Κρατήστε τους ώμους χαλαρούς

Κάντε μικρούς κύκλους προς τα εμπρός

Διατηρήστε ελεγχόμενη την κίνηση

Συνεχίστε για 20-30 δευτερόλεπτα

Αλλάξτε κατεύθυνση αργά

Κρατήστε το στήθος ψηλά

Επαναλάβετε για άλλα 20-30 δευτερόλεπτα

4. Έκταση χεριών πάνω από το κεφάλι (Overhead Reach Pull-Downs)

{https://www.youtube.com/watch?v=_JGWt2BDCl4&t=9s}

Οι έλξεις με τα χέρια πάνω από το κεφάλι ενισχύουν τους τρικέφαλους, τους ώμους και την άνω πλάτη, βελτιώνοντας παράλληλα τη στάση του σώματος και την κινητικότητα των ώμων. Πολλοί ενήλικες αναπτύσσουν κυρτούς ώμους και αδύναμα μπράτσα λόγω καθιστικής ζωής και μειωμένων κινήσεων πάνω από το ύψος του κεφαλιού. Η άσκηση που προτείνεται αντιστρέφει αυτή την τάση, καθώς το άνω μέρος του σώματος σταθεροποιείται ενώ τα χέρια κινούνται σε μεγάλο, ελεγχόμενο εύρος κίνησης. Η κίνηση έλξης ενεργοποιεί τους μυς γύρω από τις ωμοπλάτες, ενώ ταυτόχρονα δυναμώνει το πίσω μέρος των χεριών κατά την έκταση. Πολλοί ενήλικες άνω των 60 αισθάνονται το άνω σώμα πιο «ψηλό» και δυνατό μετά από συστηματική εξάσκηση. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση βελτιώνει επίσης την ευλυγισία και τον συντονισμό ώμων και άνω πλάτης.

Πώς να κάνετε την άσκηση:

Σταθείτε όρθιοι με τα πόδια στο άνοιγμα των γοφών

Σηκώστε τα χέρια πάνω από το κεφάλι

Σφίξτε ελαφρά τον κορμό

Κατεβάστε τους αγκώνες προς τα κάτω και στα πλάγια

Σφίξτε τις ωμοπλάτες μεταξύ τους

Επαναφέρετε τα χέρια ψηλά

Κινηθείτε αργά και ελεγχόμενα

Εκτελέστε 12-15 επαναλήψεις

5. Κάμψεις σε καρέκλα (Chair Dips)

{https://www.youtube.com/watch?v=ktSTgz8KXvo&t=37s}

Οι βυθίσεις σε καρέκλα προκαλούν έντονη ενεργοποίηση στους τρικεφάλους μέσω της αντίστασης του σωματικού βάρους, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν ώμους και στήθος. Πολλά μηχανήματα γυμναστηρίου απομονώνουν τους μυς με αφύσικες κινήσεις που δεν μεταφέρονται εύκολα στην καθημερινότητα. Οι βυθίσεις σε καρέκλα γυμνάζουν τους τρικεφάλους μέσω ενός φυσικού τρόπου κίνησης. Οι ενήλικες άνω των 60 ετών επωφελούνται σημαντικά από την ελεγχόμενη προπόνηση με το σωματικό βάρος, καθώς ενισχύει τον συντονισμό και τη σταθερότητα, παράλληλα με τη μυϊκή αντοχή. Οι αργές, ελεγχόμενες επαναλήψεις δημιουργούν εξαιρετική μυϊκή ένταση στο πίσω μέρος των χεριών, χωρίς να απαιτείται περίπλοκος εξοπλισμός.

Πώς να κάνετε την άσκηση:

Καθίστε στην άκρη μιας σταθερής καρέκλας

Τοποθετήστε τα χέρια δίπλα στους γοφούς

Μετακινήστε ελαφρά τους γοφούς προς τα εμπρός

Λυγίστε αργά τους αγκώνες

Κατεβάστε το σώμα λίγα εκατοστά

Σπρώξτε προς τα πάνω με έλεγχο

Κρατήστε το στήθος ψηλά

Εκτελέστε 8-12 επαναλήψεις

Με πληροφορίες από eatthis.comeatthis.com