Η γερμανική NiTO Holzstein υπόσχεται πως ο βασικός σκελετός ενός σπιτιού μπορεί να στηθεί μέσα σε περίπου 7 ημέρες, χωρίς τσιμέντο, χωρίς κόλλες και χωρίς ούτε μία βίδα.

Τα ξύλινα τούβλα NiTO προσφέρουν έναν σπονδυλωτό τρόπο κατασκευής τοίχων χωρίς τη χρήση καρφιών ή κόλλας.

Το σύστημα βασίζεται σε συμπαγή ξύλινα μπλοκ που απλώς κουμπώνουν και στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στους κατασκευαστές να συναρμολογούν τοίχους γρήγορα, χρησιμοποιώντας μια απλή διαδικασία που θυμίζει παζλ.

Τα τούβλα NiTO κατασκευάζονται από αγνό, συμπαγές ξύλο. Το υλικό δεν περιέχει πρόσθετα ή συγκολλητικές ουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι τα μπλοκ παραμένουν πλήρως ανακυκλώσιμα. Η χρήση φυσικού ξύλου βοηθά επίσης στη διατήρηση μιας καθαρής δομής υλικού σε ολόκληρο το κατασκευαστικό σύστημα.

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Κάθε μπλοκ ενσωματώνει μια σύνδεση εσοχής-εξοχής (αρσενικού-θηλυκού) ύψους 5 εκατοστών. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει στα τούβλα να κλειδώνουν μεταξύ τους σε πολλαπλές κατευθύνσεις, δημιουργώντας μια σταθερή δομή τοίχου καθώς τα μπλοκ στοιβάζονται καθ' ύψος.

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Η NiTO προσφέρει δύο μεγέθη μπλοκ για την κάλυψη διαφορετικών κατασκευαστικών αναγκών:

Το στάνταρ συμπαγές μπλοκ: Διαστάσεις 40 × 40 × 15 εκατοστά.

Το μισό μπλοκ: Διαστάσεις 20 × 40 × 15 εκατοστά.

Αυτά τα μεγέθη επιτρέπουν στους χτίστες να προσαρμόζουν τη διαρρύθμιση και να ολοκληρώνουν τα τμήματα των τοίχων πιο εύκολα. Όταν συναρμολογηθούν, οι τελειωμένοι τοίχοι έχουν συνήθως συνολικό πάχος μεταξύ 32 και 38 εκατοστών.

Μάλιστα, το σύστημα τοιχοποιίας παρέχει τιμές μόνωσης κατάλληλες για οικιστικές κατασκευές. Ανάλογα με τη διαμόρφωση, οι τοίχοι μπορούν να επιτύχουν συντελεστή θερμοπερατότητας 0,14 έως 0,18. Η χαμηλότερη τιμή αντιστοιχεί σε επίπεδα μονωτικής απόδοσης παθητικού σπιτιού (passive house).

Το ξύλο αλληλεπιδρά φυσικά με τον εσωτερικό αέρα, ενώ παράλληλα βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων υγρασίας, απορροφά ορισμένους ρύπους και συμβάλλει σε μια άνετη εσωτερική ατμόσφαιρα.

Επειδή η δομή χρησιμοποιεί συμπαγή ξύλινα μπλοκ χωρίς χημικά πρόσθετα, ο τοίχος διατηρεί όλες τις φυσικές ιδιότητες του υλικού.

Τα ξύλινα τούβλα NiTO μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία έργων. Το σπονδυλωτό αυτό σύστημα καθιστά δυνατή την κατασκευή σπιτιών, γκαράζ, αποθηκών κήπου και άλλων μικρών κατασκευών.Το σύστημα έχει ήδη λάβει την επίσημη έγκριση του DIBt (Γερμανικό Ινστιτούτο Δομικής Τεχνολογίας) για κτίρια ύψους έως και δύο ορόφων συν τη σοφίτα, επιτρέποντας στους κατασκευαστές να το χρησιμοποιούν σε οικιστικά έργα εντός αυτών των ορίων.

Πηγή: thesuperboo.com