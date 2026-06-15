Έξι απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό ή με ελάχιστα αντικείμενα.

Η τακτική σωματική δραστηριότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για υγιή γήρανση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Σύμφωνα με ειδικούς, δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνει κανείς σε γυμναστήριο για να αποκομίσει αυτά τα οφέλη. Ακόμα και απλές καθημερινές ασκήσεις στο σπίτι μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας και της κινητικότηταας με την πάροδο των χρόνων.

Οι ασκήσεις που ενισχύουν τη μακροζωία στηρίζονται κυρίως σε τρεις βασικούς άξονες, την αερόβια άσκηση, την ενδυνάμωση και την ισορροπία. Ο συνδυασμός τους βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, της καρδιαγγειακής υγείας και της καλής νευρομυϊκής λειτουργίας.

Παρακάτω παρουσιάζονται έξι απλές ασκήσεις που μπορείς να κάνεις στο σπίτι, χωρίς εξοπλισμό ή με ελάχιστα αντικείμενα.

1. Περπάτημα

Το περπάτημα είναι από τις πιο απλές αλλά και πιο αποτελεσματικές μορφές άσκησης. Βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία, ενισχύει την αντοχή και συμβάλλει στη διατήρηση γερών οστών, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμών με την ηλικία.

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2. Ανέβασμα σκαλοπατιών

Η άσκηση αυτή μιμείται καθημερινές κινήσεις όπως το ανέβασμα σκάλας. Ενισχύει την αντοχή, την ισορροπία και τη σταθερότητα των αρθρώσεων, ενώ βοηθά και στην πρόληψη πτώσεων.

3. Καθίσματα

Τα καθίσματα δυναμώνουν τους μυς των ποδιών και του κορμού. Βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας και της ανεξαρτησίας, ενώ συμβάλλουν και στην καλύτερη μεταβολική υγεία. Μπορούν να γίνουν χωρίς εξοπλισμό ή με τη χρήση καθημερινών αντικειμένων για επιπλέον αντίσταση.

4. Τροποποιημένα push-ups

Τα push-ups ενισχύουν το πάνω μέρος του σώματος και τον κορμό. Μπορούν να γίνουν σε τοίχο, σε πάγκο ή στο πάτωμα με τα γόνατα, προσφέροντας προοδευτική ενδυνάμωση ανάλογα με το επίπεδο.

5. Στάση στο ένα πόδι

Μια απλή αλλά πολύ αποτελεσματική άσκηση ισορροπίας. Βοηθά στην πρόληψη πτώσεων και μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινότητα, π.χ. όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου ή στέκεσαι στην κουζίνα.

6. Σανίδα

Η σανίδα ενισχύει τον κορμό και τους σταθεροποιητικούς μυς του σώματος. Βελτιώνει τη στάση, την ισορροπία και τη συνολική λειτουργικότητα του σώματος. Μπορεί να τροποποιηθεί με στήριξη στα γόνατα για αρχάριους.