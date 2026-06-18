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Φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη.

Τα Βραβεία Ίρις 2026 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητα, το εύρος και τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση όπου πραγματοποιήθηκε η λαμπερή βραδιά, έδωσαν το «παρών» αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Ανάμεσά τους, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ταινία του οποίου, με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», είχε 12 υποψηφιότητες, ενώ απέσπασε και ένα βραβείο, συγκεκριμένα του β’ γυναικείου ρόλου στη Μπέττυ Αρβανίτη.

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