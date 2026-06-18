Τα Βραβεία Ίρις 2026 ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητα, το εύρος και τη δυναμική του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση όπου πραγματοποιήθηκε η λαμπερή βραδιά, έδωσαν το «παρών» αρκετοί επώνυμοι από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Ανάμεσά τους, η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ταινία του οποίου, με τίτλο «Σπασμένη Φλέβα», είχε 12 υποψηφιότητες, ενώ απέσπασε και ένα βραβείο, συγκεκριμένα του β’ γυναικείου ρόλου στη Μπέττυ Αρβανίτη.
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