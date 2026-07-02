Ο Πάνος Κατσαρίδης σχολίασε το τηλεοπτικό τοπίο και μίλησε για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν για τη Δέσποινα Βανδή.

Στους χαρακτηρισμούς με τους οποίους είχε τοποθετηθεί για τη Δέσποινα Βανδή, αναφέρθηκε ο Πάνος Κατσαρίδης σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Ο παρουσιαστής και μέλος της ομάδας του «Πρωινού» κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν είχε χρησιμοποιήσει τον ορισμό «κυρά μου» για την ερμηνεύτρια, μία τοποθέτηση που φαίνεται να έχει μετανιώσει:

«Δεν έπρεπε να έχω αποκαλέσει ‘κυρά μου’ τη Δέσποινα Βανδή. Ήταν πολύ λάθος ο χαρακτηρισμός. Θα μπορούσα να έχω πει ‘Που πας βρε Δέσποινα με το περιπολικό’. Ήταν λάθος, ήταν αγενές», δήλωσε αρχικά ο παρουσιαστής και στη συνέχεια εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σχετικά με την επερχόμενη συνεργασία της Δέσποινας Βανδή με τη Νατάσσα Θεοδωρίοδυ.

Η αποχώρηση απο το «Πρωινό»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο τηλεοπτικό τοπίο της φετινής σεζόν, αλλά και στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ομάδα του «Πρωινού»: «Είμαι σε αναβρασμό! Αποχαιρετώ το ‘Πρωινό’ με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δεν ήταν λίγο αυτό που μου δόθηκε. Ήταν η τρίτη μου χρονιά στην τηλεόραση και ήμουν σε μία εκπομπή – ναυαρχίδα… Εύκολο δεν ήταν να δεχθώ ότι δεν θα είμαι του χρόνου. Όποιος το πει αυτό, λέει ψέματα. Ωστόσο, ήταν μία χρονιά που ήταν τόσο δύσκολη η τηλεόραση, που δεν μπορώ να σκεφτώ εγωιστικά. Είναι πάρα πολύ άνθρωποι που αυτοί τη στιγμή δεν ξέρουν αν θα έχουν δουλειά του χρόνου, έχουν σταματήσει εκπομπές. Δεν είμαι ειδική περίπτωση. Δεν μπορώ να κρίνω τους λόγους μίας απόφασης. Δεν με υιοθέτησε κανένας. Εξάλλου, εδώ τελειώνει η σεζόν. Για μία σεζόν πήγα, δεν υπάρχει άδικο ή δίκαιο στην τηλεόραση…».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, διέψευσε τις φήμες για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ελίνα Παπίλα στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ: «Αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ. Το άκουσα από τον Λάμπρο που το διέψευσε. Δεν έγινε ποτέ προσέγγιση».

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Τέλος, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Κώστα Τσουρού με τον ΣΚΑΙ, χαρακτηρίζοντας την λήξη αυτής: «Αναμενόμενη».