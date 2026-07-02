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Μία διαφορετική εκδοχή του τραγουδιού του μοιράστηκε ο Χρήστος Μάστορας με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Χρήστος Μάστορας, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται να ερμηνεύει το τραγούδι «Μαργαρίτα» αλλά στα ισπανικά.

Ο έλληνας καλλιτέχνης, χάρισε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους μία διαφορετική εκδοχή του κομματιού που αποτελεί μία από τις νέες του επιτυχίες και κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά και το σχόλιο ενθουσιασμού από την Σεσίλια Κρουλ.

«Πώς σας φαίνεται στα ισπανικά;», έγραψε στη λεζάντα του, με πολλούς από τους ακόλουθους και θαυμαστές του να απαντούν με ενθουσιασμό στα σχόλια της δημοσίευσης.

{https://www.instagram.com/p/DaQbb9_NNB1/?hl=el}

«Θεέ μου», απάντησε έκπληκτος ο έλληνας τραγουδιστής.

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Ένα σχόλιο ωστόσο ήταν εκείνο που τράβηξε την προσοχή του Χρήστου Μάστορα και αυτό δεν ήταν άλλο από της Σεσίλια Κρουλ, η οποία απάντησε: «Το λατρεύω!!! Ας το κάνουμε!!!».

Η Σεσίλια Κρουλ, είναι ισπανίδα τραγουδίστρια ευρέως γνωστή για την ερμηνεία των «Something’s Triggered» και «My Life Is Going On».

Το δεύτερο μάλιστα είναι το τραγούδι εισαγωγής για την δημοφιλή σειρά του «La Casa de Papel».

Είναι γεννημένη τον Ιούλιο του 1986, ενώ έγινε ευρέως γνωστή το 2017.