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Αναλυτικά ο πίνακας κερδών της 24ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής, 24ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στη 24η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 15121, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί στη δεύτερη σειρά. Αρα ο λαχνός του τριδύμου κερδίσει 25.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 55018 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 7061, 9845, 25813, 30991, 37878, 42095, 45244, 62165 και 70934.

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