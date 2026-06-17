Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το ποσό των 2.080.00 κλήρωσε απόψε το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn.

Στηn 24η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 15121, σειρά η 1η και στοιχείο το Α.

Ο τυχερός λαχνός έχει πωληθεί στη δεύτερη σειρά. Αρα ο λαχνός του τριδύμου κερδίσει 25.000 ευρώ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 2.100.000 ευρώ.

Ο αριθμός 55018 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

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