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Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη στις 19:00.

Το ποσό των 2.000.00 κλήρωσε απόψε το Λαϊκό Λαχείο της Allwyn.

Στη 23η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 02505, σειρά η 3η και στοιχείο το B.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 2.080.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42402 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ, ενώ 90 αριθμοί κερδίζουν από 1.000 ευρώ. Επίσης, 100 αριθμοί κερδίζουν από 200 ευρώ ο καθένας, 990 αριθμοί από 100 ευρώ και 200 αριθμοί από 50 ευρώ ο καθένας. Από 10 ευρώ κερδίζουν όσοι λαχνοί που λήγουν σε μονό αριθμό, δηλαδή σε 1, 3, 5, 7 και 9.

{https://www.youtube.com/watch?v=c6SO8AtdqmQ}