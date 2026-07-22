Στην Ελλάδα, η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λειτουργεί ως μερικό ανάχωμα στις ανατιμήσεις, καλύπτοντας σε ορισμένες ημέρες σχεδόν το 48% της παραγωγής. Ωστόσο, η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος τον Ιούλιο παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον Ιούνιο.

Νέο κύμα ανατιμήσεων στην ενεργειακή αγορά προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την αυξημένη θερινή ζήτηση λόγω καύσωνα και τουρισμού, αλλά και τις πιέσεις στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων. Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ράλλυ τιμών στα καύσιμα σε νησιά και ηπειρωτική χώρα

Η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε και πάλι μέσα σε λίγες ημέρες το όριο των 2 ευρώ το λίτρο σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η εξέλιξη αυτή έχει περιορίσει σημαντικά το όφελος από την έκπτωση που εφαρμόζεται από τα μέσα Ιουλίου, ύψους περίπου 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,977 ευρώ το λίτρο, από 1,974 ευρώ μία ημέρα νωρίτερα, πλησιάζοντας πλέον το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή του οποίου έφτασε στα 1,950 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,648 ευρώ την 1η Ιουλίου 2026. Εφόσον συνεχιστούν οι ανοδικές πιέσεις, η τιμή του ντίζελ δεν αποκλείεται να προσεγγίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει εκείνη της αμόλυβδης.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται κυρίως στις νησιωτικές περιοχές. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ σε επιμέρους περιοχές φτάνει έως και τα 2,350 ευρώ. Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,106 ευρώ και του πετρελαίου κίνησης στα 2,032 ευρώ το λίτρο. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η αμόλυβδη και σε Κεφαλονιά, Σάμο και Ηράκλειο Κρήτης.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Η βενζίνη έχει περάσει το όριο των 2 ευρώ στην Αιτωλοακαρνανία, στα Γρεβενά, στην Εύβοια και στην Ευρυτανία, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανατιμήσεις δεν περιορίζονται πλέον μόνο στους τουριστικούς προορισμούς.

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Οι διεθνείς παράγοντες και οι επιπτώσεις στο ρεύμα

Οι μεγαλύτερες πιέσεις στην αγορά συνδέονται πλέον όχι μόνο με την τιμή του αργού πετρελαίου, αλλά κυρίως με τη μειωμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων και τις διαταραχές στις διεθνείς εμπορικές διαδρομές. Από τα μέσα Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου, η τιμή του Brent αυξήθηκε από τα 79,85 στα 89,22 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια περίοδο, η διεθνής τιμή του ντίζελ αυξήθηκε σχεδόν κατά 43%, ενώ η τιμή της βενζίνης ενισχύθηκε περίπου κατά 22%.

Ανοδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την Ευρώπη να επιχειρεί παράλληλα να αναπληρώσει τα αποθέματά της ενόψει του χειμώνα. Η αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς εξακολουθεί να συμμετέχει σημαντικά στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής.

Στην Ελλάδα, η υψηλή συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λειτουργεί ως μερικό ανάχωμα στις ανατιμήσεις, καλύπτοντας σε ορισμένες ημέρες σχεδόν το 48% της παραγωγής. Ωστόσο, η μέση χονδρεμπορική τιμή ρεύματος τον Ιούλιο παραμένει σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τον Ιούνιο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αυξημένες χρεώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια του Αυγούστου.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί πλέον από την εξέλιξη της γεωπολιτικής έντασης, τη διαθεσιμότητα καυσίμων και φυσικού αερίου και τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Όσο οι παράγοντες αυτοί παραμένουν ενεργοί, οι πιέσεις στην ενεργειακή αγορά αναμένεται να συνεχιστούν, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων επιβαρύνσεων σε καύσιμα, ρεύμα και συνολικά στο κόστος της οικονομικής δραστηριότητας.