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Αναλυτικά ο πίνακας κερδών της 23ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn.

Η Allwyn έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα των κερδών της αποψινής, 23ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.

Στη 23η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου της Allwyn τυχερός λαχνός αναδείχθηκε ο 02505, σειρά η 3η και στοιχείο το B.

Ο τυχερός λαχνός δεν έχει πωληθεί άρα υπάρχει τζάκποτ. Τα συνολικά κέρδη της επόμενης κλήρωσης θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 2.080.000 ευρώ.

Ο αριθμός 42402 σε όλες τις σειρές κερδίζει 5.000 ευρώ ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί: 13197, 18375, 25262, 29479, 32628, 49549, 58318, 74445 και 77229.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον πίνακα κερδών.