Τα τελευταία επεισόδια της σειράς «Μια νύχτα μόνο» έρχονται από τη Δευτέρα 22 μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 21:40.

Η ώρα της κρίσης και της δικαιοσύνης. Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων και των συντριπτικών αλλαγών έφτασε για τους ήρωες της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο».

Στο τελευταίο «κεφάλαιο» της ιστορίας, οι μάσκες πέφτουν και οι λογαριασμοί του παρελθόντος ζητούν και λαμβάνουν επιτέλους εξόφληση. Δικαίωση και τιμωρία βαδίζουν χέρι – χέρι.

Όσοι πάλεψαν για την ευτυχία τους, θα έχουν την ευκαιρία για μια νέα αρχή, μα όσοι πλήγωσαν και έχτισαν τις ζωές τους πάνω στον φόβο των άλλων, θα έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους. Στο τέλος όλοι θα πάρουν, αυτό που τους αξίζει. Κυρίως όμως, εκείνοι που δεν εγκατέλειψαν ποτέ την ελπίδα για τον έρωτα και την αγάπη, που θα θριαμβεύσει έναντι κάθε εμποδίου και απειλής.

Στα τελευταία επεισόδια της σειράς, από τη Δευτέρα 22 έως και την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 21:40, στο MEGA.

Η Αρετή εξακολουθεί να σηκώνει μόνη, όλο το βάρος του εκβιασμού της Αλεξάνδρας, αποφασίζει να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα και οργανώνει τη φυγή της.

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Ο Οδυσσέας, έχοντας πια στοιχεία στα χέρια του, θα κάνει τα πάντα για να δώσει τέλος στον εφιάλτη της αγαπημένης του.

Κομβικός θα είναι ο ρόλος της Μαρίκας, η οποία -με κάθε τρόπο- θα επιχειρήσει να εμποδίσει την Αρετή να φύγει.

Ο Λυμπέρης κινείται εναντίον της Αλεξάνδρας, ενώ εκείνη προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, καθώς το σχέδιό της έχει καταρρεύσει και δεν προβλέπεται για εκείνη διαφυγή.

Η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τα παιδιά της και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ.

«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στα επόμενα, τελευταία επεισόδια της σειράς

Επεισόδιο 98 (Δευτέρα 22 Ιουνίου)

Όλοι στέκονται με αγωνία στο πλευρό της Αρετής, την ώρα που ο Πετράκης νιώθει πως κάτι κακό συμβαίνει και φοβάται για τη μαμά του. Η Αλεξάνδρα εμφανίζεται στο νοσοκομείο, δήθεν για να συμπαρασταθεί στον Οδυσσέα, κάτι που εξοργίζει την Ελένη. Την ίδια στιγμή, η Άσπα περνά το τελευταίο βράδυ με τις κόρες της και συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο θα είναι να τις αποχωριστεί.

Κι ενώ η Αρετή αρχίζει να ανακτά τις δυνάμεις της σιγά σιγά, η Αλεξάνδρα κινεί ύπουλα τα νήματά της και βάζει κάποιον να την επισκεφτεί, χωρίς να γίνει αντιληπτός από κανέναν.

Επεισόδιο 99 (Τρίτη 23 Ιουνίου)

Η Ελένη εκμυστηρεύεται στον αστυνόμο τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας προς την Αρετή, ζητώντας του να μην αποκαλύψει τίποτα στον Οδυσσέα, ενώ η Μαρίκα παίρνει στο σπίτι της τον Πετράκη, όπως την είχε παρακαλέσει η Αρετή.

Ο Οδυσσέας ζητά από την Αλεξάνδρα να του πει τον πραγματικό λόγο που ήρθε από το νοσοκομείο, ενώ ο Λυμπέρης τής στήνει μια παγίδα, αποδεικνύοντας της ότι έλεγε ψέματα για το ταξίδι της στη Μύκονο.

Ο κλοιός στενεύει πλέον πολύ για την Αλεξάνδρα, η Αρετή όμως, υπό καθεστώς τρόμου ακόμα, αποφασίζει να το σκάσει κρυφά από το νοσοκομείο.

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Επεισόδιο 100 (Τετάρτη 24 Ιουνίου)

Η Αρετή εξαφανίζεται από το νοσοκομείο και παίρνει μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τρομοκρατημένη από τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας, οργανώνει κρυφά τη φυγή της μαζί με την Τάνια και τον Πετράκη, ενώ όλοι την ψάχνουν πανικόβλητοι. Ο Λυμπέρης προσπαθεί να τη βρει πριν να είναι αργά, ενώ ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το σκοτεινό μυστικό που όλοι κρατούν κρυφό για εκείνη τη νύχτα και τον αδίστακτο εκβιασμό της Αλεξάνδρας.

Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως η Αρετή έδινε μόνη τη μάχη της όλον αυτόν τον καιρό. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της. Κι ενώ η Αρετή είναι αποφασισμένη να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα, η Μαρίκα θα ανατρέψει τα πάντα.

«Μια νύχτα μόνο»: Επεισόδιο 101 – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (Πέμπτη 25 Ιουνίου)

Ο Οδυσσέας, με στοιχεία πλέον στα χέρια του, στριμώχνει την Αλεξάνδρα, ενώ η Αρετή πηγαίνει στο σπίτι της Μαρίκας για να πάρει το παιδί και να προλάβουν την πτήση.

Ο Σταύρος προσπαθεί να πάρει πίσω τις μετοχές που είχε πουλήσει στην Αλεξάνδρα και η Αννέζα επιφυλάσσει μία έκπληξη στον Πωλ. Ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη της Αρετής, ενώ η Μαρίκα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την εμποδίσει να φύγει…