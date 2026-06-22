Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό για τον Τσάπρα ανέρχεται στα 2,8 εκατ. ευρώ.

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα από το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, με τους το «τριφύλλι» να ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου μπακ με συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Τσάπρας έκλεισε στον Παναθηναϊκό για ένα ποσό λίγο πάνω από 2,8 εκατ. ευρώ, με τον Λεβαδειακό να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης 20%, ενώ θα ταξιδέψει το πρωί της Τρίτης (23/06) μαζί με τον τεχνικό διευθυντή των «πράσινων» Στέφανο Κοτσόλη, για το Άπελντοορν της Ολλανδίας προκειμένου να ενταχθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδειακό. Ο 24χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών κι έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001 στη Λιβαδειά. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες της Βοιωτίας, ενώ πέρασε για ένα φεγγάρι και από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, προτού επιστρέψει στη γενέτειρά του για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Εκεί άρχισε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου καθώς οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές, ιδίως με την Κ19 του Λεβαδειακού τη σεζόν 2018-19.

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Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στις 25 Οκτωβρίου 2019 και σε ηλικία 18 ετών, πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη Super League 2 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ τη σεζόν 2021-22 καθιερώθηκε ως βασικός στην άμυνα του Λεβαδειακού.

Επί μια πενταετία αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στα μετόπισθεν των Βοιωτών, όχι μόνο για τις ανασταλτικές αλλά και για τις δημιουργικές ικανότητές του. Το φανερώνουν οι 26 ασίστ που έχει στο ενεργητικό του σε 167 συμμετοχές (εκ των οποίων 87 σε επίπεδο Super League) με τη φανέλα του Λεβαδειακού, ενώ έχει σκοράρει και 13 γκολ.

Συνέβαλε τα μέγιστα στις δύο ανόδους των Βοιωτών στη μεγάλη κατηγορία το 2022 και το 2024, ενώ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδειακού την περασμένη σεζόν τόσο στο πρωτάθλημα (5η θέση στην κανονική περίοδο) όσο και στο Κύπελλο (ημιτελικά). Το γεγονός αυτό τον μετέτρεψε σε μεταγραφικό «μήλο της Έριδος», όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να τον ντύσει στα πράσινα.

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Καλωσορίζουμε τον Τριαντάφυλλο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».