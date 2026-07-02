Ποινική δίωξη για σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων ασκήθηκε στους συλληφθέντες οπαδούς του ΠΑΟ.
Συγκεκριμένα κατηγορούνται για:
- συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
- κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)
- κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)
- ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)
- διατάραξη κοινής ειρήνης
- συμπλοκή
- βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)
- επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή
- φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία
- βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή
- διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
- εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)
- διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)
- οπλοφορία-οπλοχρησία
- παράνομη κατοχή φωτοβολίδων
Να σημειωθεί ότι κάποια από τα αδικήματα διώκονται σε συνδυασμό με τον αθλητικό νόμο.