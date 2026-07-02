Η Κοίμηση της Θεοτόκου που ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες του έτους φέτος «πέφτει» Σάββατο.

Το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά καθώς διανύουμε αισίως τις πρώτες μέρες του Ιουλίου. Και μπορεί οι εργαζόμενοι να προγραμματίζουν τις διακοπές τους όμως πάντα μια αργία είναι παραπάνω από καλοδεχούμενη. Κι όταν λέμε αργία το καλοκαίρι αναφερόμαστε στον Δεκαπενταύγουστο, μια από τις σημαντικότερες γιορτές της Ορθοδοξίας που αποτελεί μεταξύ άλλων και επίσημη αργία τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα.

Όμως φέτος η αργία που παραδοσιακά τιμάται στις 15 Αυγούστου «πέφτει» Σάββατο γεγονός που χαλάει τα σχέδια των εργαζομένων τόσο για ένα τριήμερο όσο και για μια ανάπαυλα από τα επαγγελματικά καθήκοντα. Παρά τη συγκυρία του Σαββάτου, ο Δεκαπενταύγουστος παραμένει υποχρεωτική αργία, με συγκεκριμένο εργασιακό και λειτουργικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Οι περισσότερες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, με εξαίρεση όσες επιτρέπεται να λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και τις αργίες, όπως ορισμένοι κλάδοι λιανεμπορίου, εστίασης, τουρισμού και μεταφορών.

Τι ισχύει για την αμοιβή των εργαζομένων

Για τους εργαζόμενους, η ημέρα αυτή αντιμετωπίζεται ως επίσημη αργία με συγκεκριμένους κανόνες αποζημίωσης. Όσοι δεν εργαστούν, αμείβονται κανονικά, είτε με το ημερομίσθιο είτε με τον μηνιαίο μισθό τους, χωρίς καμία μείωση στις αποδοχές τους. Αντίθετα, όσοι εργαστούν ανήμερα Δεκαπενταύγουστου δικαιούνται προσαυξημένη αμοιβή. Για τους εργαζόμενους με ημερομίσθιο, καταβάλλεται το κανονικό ημερομίσθιο συν προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ποσού. Για τους μισθωτούς με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση υπολογίζεται επίσης στο 75%, με βάση το 1/25 του ημερήσιου μισθού.

Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά και κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες, η προσαύξηση θεωρείται ότι ενσωματώνεται στη μηνιαία αμοιβή και καταβάλλεται μόνο η προσαύξηση 75%. Αντίθετα, σε επιχειρήσεις που συνήθως παραμένουν κλειστές και λειτουργούν εκτάκτως για την αργία, ο εργαζόμενος δικαιούται τόσο την προσαύξηση όσο και το 1/25 του συνήθους μισθού του.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για την αργία του Δεκαπενταύγουστου

Δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός ρεπό με υποχρεωτική αργία.

Αν η εργασία στις 15 Αυγούστου υπερβεί τις 40 ώρες, καταβάλλονται επιπλέον προσαυξήσεις για υπερεργασία/υπερωρία.

Το ημερομίσθιο της αργίας καταβάλλεται και σε όσους βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να αφαιρείται από τις εργάσιμες ημέρες της.

Οι μισθωτοί με μηνιαίο μισθό δεν λαμβάνουν πρόσθετο ημερομίσθιο, αλλά η ημέρα δεν προσμετράται στις ημέρες άδειας.

Ευνοϊκότεροι όροι από ΣΣΕ, Κανονισμό ή έθιμο υπερισχύουν.

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο 2026: Η επόμενη αργία για μικρούς και μεγάλους

Μετά το πέρας του Δεκαπενταύγουστου δεν υπάρχει άλλη οριζόντια αργία για αρκετές εβδομάδες, με την επόμενη επίσημη αργία να είναι η 28η Οκτωβρίου, η οποία «πέφτει» Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα από τα μέσα Αυγούστου έως τα τέλη Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες συνεχόμενες περιόδους χωρίς επίσημες αργίες στο ετήσιο ημερολόγιο.