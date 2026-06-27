Αν αναζητάτε διακοπές σε πραγματικά ήρεμους προορισμούς και σε μέρη με αυθεντική νησιωτική ατμόσφαιρα, τότε θα πρέπει να ανακαλύψετε τους ιδανικούς προορισμούς στο Αιγαίο.

Υπάρχουν ορισμένα νησιά στην Ελλάδα, που είναι ευρέως γνωστά για την αυξημένη τουριστική κίνηση, τους πολλούς επισκέπτες και την έντονη νυχτερινή ζωή. Υπάρχουν ωστόσο και προορισμοί που αναδεικνύουν την αυθεντική ομορφιά του τόπου και ενδείκνυνται για διακοπές μακριά από την πολυκοσμία και τους έντονους ρυθμούς ζωής.

Νησιά με μικρές αποστάσεις, γραφικούς οικισμούς και παραλίες με καταγάλανα νερά, γίνονται πόλος έλξης για όσους αναζητούν την αυθεντική ηρεμία των καλοκαιρινών διακοπών. Στο Αιγαίο, ανάμεσα στα πιο γνωστά νησιά, ξεχωρίζουν τρία που αξίζει να ανακαλύψετε.

Ο λόγος για την Ικαρία, τους Λειψούς και την Αστυπάλαια, τρεις προορισμοί που μπορούν να σας εντυπωσιάσουν.

Τρία νησιά στο Αιγαίο για αυθεντικές, ήρεμες διακοπές

Αστυπάλαια

Πρόκειται για έναν από τους πιο ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας, με μία ιδιαίτερη ομορφιά και έντονα τα κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά.

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Βρίσκεται ανάμεσα από τις Κυκλάδες και την Κω, λειτουργώντας ως «πέρασμα» ανάμεσα στα δύο συμπλέγματα, ενώ το χαρακτηριστικό της σχήμα που θυμίζει πεταλούδα την έχει κάνει ευρέως γνωστή τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η Χώρα του νησιού «στολίζεται» από τα λευκά σπίτι με τα γαλάζια παράθυρα, ενώ το ενετικό κάστρο προσφέρει πανοραμική θέα στο απέραντο γαλάζιο.

Η Αστυπάλαια συνδυάζει κυκλαδίτικη αισθητική, δωδεκανησιακή παράδοση και μια ατμόσφαιρα απόλυτης χαλάρωσης. Είτε επιλέξετε το ελεύθερο κάμπινγκ είτε τη διαμονή σε κάποιο από τα φιλόξενα καταλύματα του νησιού, η ηρεμία και η αυθεντική ομορφιά υπόσχονται ξεκούραστες διακοπές.

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Ικαρία

Το νησί όπου το άγχος αποτελεί παρελθόν και η μακροζωία ευημερεί λόγω του ήρεμου τρόπου ζωής. Η Ικαρία βρίσκεται στο ανατολικό Αιγαίο, βόρεια των Δωδεκανήσων και είναι ευρέως γνωστή ως μία από τις λεγόμενες «Μπλε Ζώνες» του κόσμου, καθώς οι κάτοικοι σημειώνουν υψηλά ποσοστά μακροζωίας.

Το νησί διαθέτει μία άγρια φυσική ομορφιά και τα καταπράσινα τοπία συναντιούνται με το γαλάζιο της θάλασσας δημιουργώντας μία εντυπωσιακή εικόνα.

Οι Σεϋχέλλες, ο Νας, ο Μεσακτής και το Λιβάδι, θεωρούνται τέσσερις από τις πιο γνωστές και όμορφες παραλίες του νησιού, ενώ κερδίζουν τις εντυπώσεις ανάμεσα στις ακτές του Αιγαίου.

Οι ήρεμοι ρυθμοί ζωής κυριαρχούν στην Ικαρία, ενώ η διασκέδαση εστιάζει κυρίως στα τοπικά παραδοσιακά πανηγύρια, μία συνθήκη που συγκαταλέγεται στις απόλυτα καλοκαιρινές εμπειρίες.

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Λειψοί

Οι Λειψοί είναι ένα μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Παρά το μικρό τους μέγεθος, διαθέτουν μοναδική φυσική ομορφιά και αποτελούν έναν από τους πιο ήρεμους προορισμούς της Ελλάδας.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του είναι η έλλειψη αυτοκινήτων και οι χαμηλοί ρυθμοί ζωής που προσφέρουν στους επισκέπτες τις ιδανικές συνθήκες για ξεκούραση δίπλα στο κύμα.

Ο μικρός οικισμός γύρω από το λιμάνι διατηρεί την παραδοσιακή νησιωτική φυσιογνωμία και η φιλοξενία των κατοίκων προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία σε όσους αναζητούν την πραγματική ηρεμία.

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Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η Ελλάδα διαθέτει προορισμούς, μέρη νησιά και χωριά που μπορούν να καλύψουν κάθε επισκέπτη. Από την έντονη νυχτερινή ζωή, μέχρι τα ήρεμα βράδια πλάι στο κύμα τα νησιά της χώρας θεωρούνται οι απόλυτοι καλοκαιρινοί προορισμοί.