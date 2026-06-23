Στην περιοχή των Λεγραινών λίγο πριν από το Σούνιο, απλώνεται η παραλία ΚΑΠΕ, μία από τις πιο εντυπωσιακές και ομορφότερες γωνιές δροσιάς κοντά στην Αθήνα.

Μόλις μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, υπάρχει μία παραλία με κρυστάλλινα νερά, «άγρια» φυσική ομορφιά και νησιωτική αίσθηση, μία ακτή που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής και αξίζει να επισκεφθείτε.

Ο λόγος για το ΚΑΠΕ του Σουνίου, που συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις και να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς αναδεικνύεται μία από τις ομορφότερες της Αττικής.

Που βρίσκεται η παραλία ΚΑΠΕ

Η παραλία ΚΑΠΕ, βρίσκεται στα Λεγραινά, λίγο πριν από το Σούνιο, στο νοτιανατολικό άκρο της Αττικής. Απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα από την Αθήνα, μία απόσταση που μεταφράζεται στη μία – περίπου – ώρα οδικώς.

Η πρόσβαση είναι εύκολη και πάνω από το σημείο εντοπίζεται μία έκταση που χρησιμοποιείται από τους λουόμενος για στάθμευση.

Φτάνοντας στο σημείο, η θέα από ψηλά μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη. Το γαλάζιο της θάλασσας είναι το στοιχείο που κυριαρχεί, ενώ η παραλία περικυκλώνεται από βράχια, δημιουργώντας έναν φυσικό και ήρεμο κολπίσκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ονομασία της παραλίας, προέρχεται από το ακρωνύμιο «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» - ΚΑΠΕ, καθώς η έκταση ανήκε στο συγκεκριμένο κέντρο.

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Το εντυπωσιακό τοπίο της παραλίας

Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται από μία πέτρινα σκάλα που οδηγεί στην ακτή, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ένα εντυπωσιακό μαγαζί που παρέχει τα απαραίτητα στους λουόμενους και τους εκδρομείς μαζί με μία πανοραμική θέα στο τοπίο.

Τα νερά της, είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, καθώς αποκτούν ένα έντονο γαλαζοπράσινο χρώμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το λευκό βότσαλο που «ντύνει» την παραλία.

Το μυστικό ωστόσο για να απολαύσετε το μπάνιο σας εκεί είναι να φτάσετε νωρίς το πρωί και να επιλέξετε ημέρες μέσα στην εβδομάδα, καθώς τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνει πολύ περισσότερο κόσμο και εκδρομείς.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και η διαδρομή από την Αθήνα προς το Σούνιο θεωρείται μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές διαδρομές της Αττικής καθώς η εξόρμηση πραγματοποιείται παράλληλα της θάλασσας. Σε απόσταση δέκα περίπου λεπτών, εντοπίζεται και ο Ναός του Ποσειδώνα, το ιδανικό σημείο για φωτογραφίες και ρομαντική διάθεση την ώρα του ηλιοβασιλέματος.