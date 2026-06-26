Ψηλά στην ατζέντα είναι η άρση των κυρώσεων για την πώληση F-35 αλλά και η πώληση κινητήρων μαχητικών που η Τουρκία θέλει να τους χρησιμοποιήσει για τα δικά της σχεδίασης μαχητικά ΚΑΑΝ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να εξηγεί αν μπορεί να αρθεί το αδιέξοδο των κυρώσεων λόγω S-400 από την Τουρκία.

Με πολλά δώρα εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Τουρκία. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα, με αφορμή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να τάζει δώρα για τον Ερντογάν.

«Είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν τον θεωρούν, αλλά στην πραγματικότητα είναι. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους» δηλώνει ο αμερικανός πρόεδρος και προσθέτει: «Γνωρίστε τον. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Μας έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν, πραγματικά, όποτε ένιωθα ότι, για παράδειγμα, είπα, θα ήθελα να μείνετε έξω από τον πόλεμο με το Ιράν. Αυτό είναι φυσικό για αυτόν, σωστά; Έμεινε έξω. Μου αρέσει».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του για το ΝΑΤΟ στοχοποιώντας Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία, ενώ θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μία δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί: Ο κόσμος δεν ξέρει πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης. Είναι πολύ ισχυρή. Έχουν πολύ από τον εξοπλισμό μας, έναν πολύ ισχυρό στρατό χάρη σε αυτόν.

Ψηλά στην ατζέντα είναι η άρση των κυρώσεων για την πώληση F-35 αλλά και η πώληση κινητήρων μαχητικών που η Τουρκία θέλει να τους χρησιμοποιήσει για τα δικά της σχεδίασης μαχητικά ΚΑΑΝ, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να εξηγεί αν μπορεί να αρθεί το αδιέξοδο των κυρώσεων λόγω S-400 από την Τουρκία.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος CAATSA απαγορεύει νομικά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 όσο η Άγκυρα διατηρεί στην κατοχή της το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. O Λευκός Οίκος δεν έχει τη δυνατότητα να παρακάμψει μονομερώς τις κυρώσεις χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

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Τα εμπόδια του Κογκρέσου και οι S-400 κρατούν κλειστή την πόρτα

Η υλοποίηση των σχεδιασμών του Ντόναλντ Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία, περνά από την κρίση του Κογκρέσου και της αμερικανικής νομοθεσίας.

Για να επιστρέψει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 δεν αρκεί μια πολιτική απόφαση του Λευκού Οίκου. Η κυβέρνηση Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει ότι επιθυμεί την αποκατάσταση των αμυντικών σχέσεων με την Άγκυρα και στη συνέχεια να ξεπεραστεί το εμπόδιο των S-400, καθώς οι περιορισμοί που έχει επιβάλει το Κογκρέσο δεν επιτρέπουν σήμερα την επανένταξη της Τουρκίας.

Στην Ουάσιγκτον, η πώληση των κινητήρων F110 θεωρείται το πρώτο ουσιαστικό τεστ των προθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Άγκυρα. Η πρωτοβουλία, λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ερμηνεύεται ως κίνηση επαναπροσέγγισης με την Τουρκία.