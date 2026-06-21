Τα τιρκουάζ, πεντακάθαρα νερά και η αμμουδερή ακτή συνθέτουν ένα σκηνικό που θυμίζει κυκλαδίτικο τοπίο. Ένα σημείο δροσιάς κοντά στην Αθήνα, μία παραλία ιδανική για μονοήμερες αποδράσεις.

Στις ακτές της Κορινθίας, στον Σαρωνικό κόλπο, εκεί όπου η θάλασσα συναντά το καταπράσινο τοπίο της φύσης, βρίσκεται η παραλία Αλμυρή, ένας προορισμός που συνδυάζει την φυσική ομορφιά, την ήρεμη ατμόσφαιρα και τα μοναδικά τοπία που θυμίζουν κυκλαδίτικο νησί.

Αν και δεν είναι ευρέως γνωστή, η παραλία Αλμυρή κερδίζει το ενδιαφέρον και τα βλέμματα των επισκεπτών, καθώς ξεχωρίζει για τα τρικουάζ, πεντακάθαρα νερά και την ιδιαίτερη γεωμορφολογία της.

Παραλία Αλμυρή – Ένα φυσικό τοπίο που εντυπωσιάζει

Η παραλία Αλμυρή αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς προορισμούς κοντά στην Αττική, ιδανικό για όσους αναζητούν την αυθεντική επαφή με τη φύση, έξω από τα πολυσύχναστα μέρη και τον έντονο τουρισμό.

Βρίσκεται πολύ κοντά στα «Λουτρά της Ωραίας Ελένης» περίπου 1,5 ώρα μακριά από την Αθήνα και είναι ιδιαίτερα αγαπητή σε οικογένειες με παιδιά και παρέες που αναζητούν ηρεμία και παιχνίδι στο νερό.

Η ακτογραμμή της Αλμυρής συνδυάζει άμμο και ψιλό βότσαλο, ενώ τα ρηχά και καθαρά νερά της την καθιστούν ιδανική επιλογή για οικογένειες με μικρά παιδιά.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η «φυσική νεροτσουλήθρα» που δημιουργείται λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του τόπου.

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Σε ένα σημείο κοντά στην παραλία, τα νερά που αναβλύζουν μέσα από φυσικές πηγές κυλούν μέσα σε λείους βραχώδεις σχηματισμούς δημιουργώντας μία φυσική υδάτινη περιοχή που θυμίζει νεροτσουλήθρα.

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα σπάνιο και ιδιαίτερο αξιοθέατο που προσελκύει επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν μια διαφορετική πλευρά του τόπου. Η ανάμειξη του γλυκού νερού με τα θαλάσσια ύδατα δημιουργούν ιδιαίτερες συνθήκες στο οικοσύστημα με τη θερμοκρασία σε ορισμένα σημεία να είναι αισθητά χαμηλότερη.

Το καταπράσινο τοπίο και ο γεωμορφολογικός χαρακτήρας της περιοχής συνθέτουν ένα ιδιαίτερο μωσαϊκό, ενώ στο σημείο όπου καταλήγει η φυσική νεροτσουλήθρα γίνεται σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να απολαύσουν παιχνίδι στο νερό.

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Παράλληλα, σε μικρή απόσταση από την παραλία βρίσκεται ο υδροβιότοπος Κοκκώσι, ένας τόπος που φιλοξενεί σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας συμβάλλοντας στο οικοσύστημα του τόπου.

Αν και η φυσική ομορφιά του τόπου υπερτερεί, η περιοχή διαθέτει βασικές τουριστικές υποδομές, όπως ταβέρνες, καφέ και χώρους αναψυχής κατά μήκος της ακτής, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη μονοήμερη εκδρομή.

Η παραλία Αλμυρή αποτελεί έναν μικρό φυσικό θησαυρό της Κορινθίας που συνδυάζει γαλήνη, καθαρά νερά και ξεχωριστά φυσικά αξιοθέατα. Για όσους αναζητούν έναν προορισμό κοντά στην Αθήνα, μακριά από την πολυκοσμία και σε άμεση επαφή με τη φύση, η Αλμυρή αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να ανακαλύψουν.