Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Για το νομοσχέδιο Πιερρακάκη-Οι ενστάσεις ότι η αντιπολίτευση θα θέσει το Qatargate.

Ο πρωθυπουργός αφού ολοκληρώσει την καθιερωμένη επίσκεψη του στην προεδρία της Δημοκρατίας το πρωί σήμερα σκέφτεται να πάει και στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο του υπουργού οικονομικών Κ. Πιερρακάκη που περιλαμβάνει οικονομικές ενισχύσεις αλλά και την τροπολογία για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους κόκκινους δανειολήπτες.

Στόχος του να κεφαλαιοποιήσει τις θετικές εντυπώσεις για τις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Τώρα το πόσο θα μετρήσει στην απόφασή του το γεγονός ότι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί θα στρέψουν τη συζήτηση στο Qatargate , μένει να φανεί.

Ε.Σ.