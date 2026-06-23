Θυμάστε όταν ξέσπασε το θέμα με την Καϊλή πώς αντέδρασαν η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της;
Τι σοβαρές καταγγελίες έκαναν, πώς στοχοποίησαν το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, πώς χαρακτήριζαν την Εύα Καϊλή;
Τώρα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ήταν απλώς ...Δευτέρα!
Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε έχει ...διαπρέψει με τα ...σκάνδαλα των άλλων!
Ποιος δεν θυμάται μέρα που είναι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα, το Ειδικό Δικαστήριο; Ή τη φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πως αν κουνούσε το δάκτυλό του στον Βασίλη Κόκκινο ο Αντρέας θα έμπαινε φυλακή;
Έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγματα..
Β.Σκ.