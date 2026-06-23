Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Γιατί δυο μέτρα και δυο σταθμά - Τότε στόχος ήταν να φθαρεί το ΠΑΣΟΚ.

Θυμάστε όταν ξέσπασε το θέμα με την Καϊλή πώς αντέδρασαν η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της;

Τι σοβαρές καταγγελίες έκαναν, πώς στοχοποίησαν το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, πώς χαρακτήριζαν την Εύα Καϊλή;

Τώρα με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ήταν απλώς ...Δευτέρα!

Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε έχει ...διαπρέψει με τα ...σκάνδαλα των άλλων!

Ποιος δεν θυμάται μέρα που είναι, 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα, το Ειδικό Δικαστήριο; Ή τη φράση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πως αν κουνούσε το δάκτυλό του στον Βασίλη Κόκκινο ο Αντρέας θα έμπαινε φυλακή;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έτσι έχουν δυστυχώς τα πράγματα..

Β.Σκ.